"Самое тяжелое впереди": новый глава Минздрава о борьбе с COVID-19

За первые три дня после назначения Максима Степанова на должность министра здравоохранения в Украине утвердили единый государственный протокол лечения заболевших COVID-19.

Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных", – отметил Степанов.

Он уточнил, что стандарт лечения, который будет применяться в Украине, основан на положительном опыте стран, которые столкнулись с вирусом ранее и имеют в борьбе с ним эффективные наработки.

Видео: Минздрав

Также министр поблагодарил медиков за преданность своему делу, силу и мужество в спасении человеческих жизней.

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"Я знаю о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Их множество. Я благодарен, что вы обращаете наше внимание на те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой", – подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, он отметил прогресс в решении и других проблем. В частности, был детализирован и вынесен в приказ список врачей первичной экстренной помощи, которые получат повышение оплаты.

"Медицинские работники, работающие в неукомплектованном штате, без надлежащей защиты и поддержки – мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях", – добавил Степанов.

По его словам, его команда реализует все решения "в ручном режиме", а также управляет процессами "в реальном времени" и налаживает и восстанавливает связи между различными направлениями и медицинскими учреждениями.

Министр отметил возложенную на него большую ответственность, поскольку "сейчас нет ничего важнее, чем люди, их жизнь и здоровье", подчеркнув, что Минздрав за это борется круглосуточно.

"Самые тяжелые недели впереди. Но я уверен, что, сплотившись, украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии", – отметил глава Министерства здравоохранения.

Напоследок Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на время карантина.

Напомним, что по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 804 человека с диагнозом коронавирусной болезни, который для 20 пациентов стал смертельным. В то же время 13 человек выздоровели.

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