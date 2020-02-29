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Самое время для прогулок: синоптики порадовали прогнозом на выходные

29 февраля, 10:27

Татьяна Очеретяна

В Украине будет сухо, но не везде

Выходные в Украине порадуют украинцев теплой и сухой погодой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, в субботу, 29 февраля по всей территории страны, кроме Крыма, осадков не будет. На улице будет по-весеннему тепло, облачность переменная.

Так, на западе, в центре и на севере Украины температура воздуха днем будет колебаться от 5 до 9 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с.

На востоке температура составит 6-10 градусов. Теплее всего будет на юге – там синоптики прогнозируют 9-11 градусов выше нуля.

В Киеве ожидается 5-8 градусов, также без осадков и сильного ветра.

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А в первый день весны сухо будет не везде. На Закарпатье, Волыни и во Львовской области днем пройдет небольшой дождь и будет облачно. В остальных областях будет в большинстве солнечно или переменная облачность.

Впрочем, температура останется примерно такой же. На юге будет самая высокая температура – от 8 до 11, в остальных областях – 6-10 градусов тепла.

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Ночью сильно похолодает – на западе и в центре температура снизиться до 0...-2 градуса, на севере и востоке будет 0...-4 градуса, а на юге – от трех градусов тепла до минус двух.

Ветер немного усилится и будет 7-12 м/с.

Напомним, несмотря на аномально теплую зиму, ученые прогнозируют холодный март в Украине. Климатологи подчеркивают, что в последнее время погода в Украине существенно меняется: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Американские ученые пояснили, почему зима на планете в этом году аномально теплая. Оказывается, во всем виновата Арктика а точнее – арктические колебания и низкое атмосферное давление, которое не дало холодному воздуху из этого континента "расползтись" по миру.

Также смотрите, как циклон в Украине в начале этой недели срывал крыши, ломал деревья и рекламные щиты:

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