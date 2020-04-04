Самоизоляция: в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу

Лица, которые находятся на самоизоляции, могут не чаще двух раз в неделю выходить на улицу для пополнения запасов продуктов и лекарств. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Люди, которые находятся в самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", -сказал Ляшко.
При этом людям, которые лечатся от COVID-19 на дому, рекомендуется вообще не выходить на улицу.
Читайте также: Коронавирус в Украине: статистика за 4 апреля и все подробности из регионов
"В отношении людей, которые являются больными и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и жестко контролироваться. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся от короновирусной болезни на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", - сказал Ляшко.
Более детально о том, кто должен находиться на самоизоляции, читайте в материале "Сегодня": Украинцам на самоизоляции разрешили выходить из дома, но не всем: подробности.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк