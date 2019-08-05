Самолет-амфибия Бе-12 / Фото: Укроборонпром

Самолет-амфибия и сверхзвуковые "разведчики": как в Украине обновляют авиацию ВСУ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82,%20%D0%91%D0%B5-12 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82,%20%D0%91%D0%B5-12 2019-08-05T16:38:40+03:00 Украина Бомбардировщики смогут обходить ПВО, а самолеты-разведчики обнаружат даже замаскированные объекты

На днях Украина отмечала День Воздушных сил, основную ударную мощь которых составляет авиация. Украинский оборонно-промышленный комплекс не стоит на месте и занимается модернизацией самолетов, улучшая их боевые и летные характеристики. Так, "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" занимается ремонтом сверхзвуковых самолетов – фронтового бомбардировщика Су-24М и разведчика Су-24МР, модернизацией военно-транспортного Ил-76МД, а также ремонтом отдельных узлов и агрегатов уникального для Украины противолодочного самолета-амфибии Бе-12, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В этом году николаевское предприятие получило уникальный заказ – ремонт отдельных узлов и агрегатов противолодочного самолета-амфибии Бе-12. Именно этот самолет в 2014 году был спасен из оккупированного Крыма. Тогда украинские летчики 10-й бригады морской авиации провели уникальную операцию, выведя "из-под носа" российских войск три самолета и пять вертолетов. Фактически, именно тогда, благодаря мужеству наших летчиков, была спасена украинская морская авиация, которая способна уничтожать надводные и подводные цели противника.

Бе-12

Возможности самолета Су-24М позволяют ему на минимальной высоте "проходить" противовоздушную оборону и уничтожать цели в тылу противника, в том числе и высокоточными ракетами. Самолет имеет крыло с переменной стреловидностью, оно обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики на всех режимах полета, включая сверхзвуковую скорость в 1700 км/час.

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В то же время для обнаружения целей и контроля над противником николаевский "НАРП" ремонтирует для войска Су-24МР – сверхзвуковой самолет-разведчик, созданный на базе Су-24, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику. Су-24МР также оснащен чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Также "НАРП" сейчас работает над модернизацией военно-транспортного самолета Ил-76МД. Этот самолет также проходит ремонт и получает современное пилотажно-навигационное оборудование. Это позволит ему выполнять задачи в любой точке мира и участвовать в совместных операциях со странами-членами НАТО.

Ил-76МД

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29. Теперь наши летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии.

Также мы писали, что в 2018 году армия серьезно усилилась самолетами. В прошлом году ВСУ получили семь отремонтированных или модернизированных МиГов, среди которых были и МиГ-29МУ1 и МиГ-29УБ. Помимо самолетов этого класса военные получили еще и отремонтированные либо модернизированные истребители Су-27 в количестве пять единиц, один Су-27УБ, 3 Су-25М1, один Су-24МР, 4 L-39/M1, а так же два Ан-26 и один Ил-76МД.

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