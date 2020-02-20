Самолет из Уханя сменил курс: в Харькове возле аэропорта дежурят люди в масках (фото)

Сейчас самолет кружит недалеко от Харькова

Самолет, который эвакуировал из охваченного коронавирусом китайского Уханя украинцев, изменил курс по пути в Киев – теперь он нарезает круги в небе у Харькова. А тем временем к харьковскому аэропорту съехались машины скорой помощи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

"Аэропорт в Харькове. На выезде у взлетной полосы три скорых, экипаж в защитных костюмах. Прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе обладминистрации информацию о том, что самолет сядет в Харькове, не подтвердили.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Министерство здравоохранения.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А спецбортом, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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