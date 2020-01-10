Самолет МАУ в Иране был идеальной целью для ЗРК "Тор" – военный эксперт

Определить, чем был поражен самолет – дело техники, говорит Игорь Романенко

Самолет МАУ, вероятно, сбил ЗРК "Тор"

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Технические характеристики ЗРК "Тор-М1" вполне позволяли поразить Boeing-737 компании МАУ при тех условиях, при которых лайнер потерпел катастрофу. Об этом генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Могла ли ракета ЗРК "Тор-М1" привести к такой катастрофе при таких условиях? Безусловно. "Тор-М1" – это система ПВО сухопутных войск ближнего действия. Дальность 12, высота 6 километров. Для нее большой пассажирский лайнер, летящий на высоте 2,5 километра – очень простая, практически идеальная цель. Боевая часть менее мощная, чем у "Бука". Но если учесть, что запускалось, как уже сейчас говорят две ракеты, пожар мгновенно возникал в салоне такой, что никак экипаж отреагировать уже не мог", – сказал Игорь Романенко.

По его словам, точно определить, был ли подрыв, и какого рода ракеты позволит расследование.

"Поражающие элементы разных видов ракет отличаются. К примеру, у С-200 – это шарики двух диаметров, в "Буке" – элементы в форме "двутавра" также различных диаметров – в зависимости от модификаций. Потому определить, чем был поражен самолет – дело техники. Взять элементы конструкций сбитого Boeing, взять у корпорации Boeing металл, провести экспертизы и получить выводы", – сказал Игорь Романенко.

Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолет компании МАУ, следующий рейсом из Тегерана в Киев был сбит через несколько минут после взлета двумя ракетами комплекса "Тор-М1". Как известно, 29 ЗРК "Тор-М1" и 1200 ракет 9М331 к ним были поставлены Россией Ирану в 2006 – начале 2007 года.

Также сообщалось, что было опубликовано возможное видео поражения ракетой украинского Boeing, падения и взрыва авиалайнера.

Кроме того, напомним, что премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон прямо заявили, что украинский самолет мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух".

При этом добавим, что глава иранского управления авиации назвал версию с ракетой ненаучной.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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