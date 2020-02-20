Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами вылетел в Киев

Лайнер авиакомпании SkyUp с по пути в Украину совершил техническую посадку в Казахстане

Самолет, который эвакуировал украинцев и граждан других восьми стран из пораженного коронавирусом китайского Уханя, совершил посадку в казахстанском городе Алмата, после чего вылетел в Киев. Об этом пишет 112.ua со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Самолет рейса PQ7302 прибыл в аэропорт Алматы 4:37 по местному времени (00:37 по киевскому времени). Как сообщалось, лайнер Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с по пути в Украину совершил техническую посадку в Казахстане, где должны были высадиться двое граждан Казахстана.

После этого судно вылетело из аэропорта Алматы в 5:34 по местному времени (01:34 по киевскому времени) в международный аэропорт "Борисполь". Планировалось, что самолет с эвакуированными из Уханя людьми должен прибыть в место назначения в 8:05 (04:05 по Киеву).

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Напомним, что на борт самолета, который эвакуировал украинцев из Китая, пустили не всех. В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками были не допущены на борт 4 человека: трое украинцев и одна иностранка.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Министерство здравоохранения.

"Мы своих не бросаем, поэтому обязательно люди должны быть возвращены в Украину. Все необходимые меры для того, чтобы и во время возвращения, и по возвращении и они были в безопасности, и ни одно инфекционное заболевание не распространилось на территорию Украины, спланированы и будут осуществлены. Наше Министерство здравоохранения ежечасно мониторит ситуацию с объектами, на которых эти люди будут размещены", – сказал Гончарук.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А на спецборте, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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