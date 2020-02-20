Самолет с украинцами из Уханя изменил курс: куда он летит (карта)

Самолет, который эвакуировал из охваченного коронавирусом китайского Уханя украинцев, изменил курс по пути в Киев. Траекторию рейса можно увидеть на ресурсе Flightradar.

Сейчас самолет летит в сторону Харькова. Ранее планировалось, что рейс должен был приземлиться сегодня утром в международном аэропорту "Борисполь".

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Напомним, что на борт самолета, который эвакуировал украинцев из Китая, пустили не всех. В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками были не допущены на борт 4 человека: трое украинцев и одна иностранка. Украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр. Всего на борт были допущены 73 человека.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Министерство здравоохранения.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А на спецборте, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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