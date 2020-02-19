Самолет с украинцами вылетел в Украину из китайского Уханя: на борт пустили не всех

Прибытие самолета из Китая ожидается в Украине в четверг утром

Самолет с эвакуированными украинскими и иностранными гражданами на борту вылетел из аэропорта китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии.

"В 20:00 (14:00 по Киеву) началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp. Далее пассажиры украинского рейса в обязательном порядке прошли медико-санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавирусом. После проведения инструктажа медиками на борту лайнера в 00:30 (18:30 по Киеву) лайнер вылетел из Уханя", — отметили в дипмиссии.

А заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина" заявил, что в Ухане на этапе осмотра китайскими медиками были не допущены на борт 4 человека: трое украинцев и одна иностранка.

"Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", – сказал Ляшко.

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По его словам, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допустили 4 человека: трое украинцев и иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт были допущены 73 человека.

Те, кого не взяли на борт, находятся под наблюдением китайских врачей, на постоянной связи с консульской службой.

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Прибытие самолета из Китая в Украину ожидается в четверг утром.

Ранее сегодня замминистра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль отказался назвать населенные пункты и больницы, куда будут доставлены на карантин эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане, отметив, что есть четыре варианта.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Министерство здравоохранения.

"Мы своих не бросаем, поэтому обязательно люди должны быть возвращены в Украину. Все необходимые меры для того, чтобы и во время возвращения, и по возвращении и они были в безопасности, и ни одно инфекционное заболевание не распространилось на территорию Украины, спланированы и будут осуществлены. Наше Министерство здравоохранения ежечасно мониторит ситуацию с объектами, на которых эти люди будут размещены", – сказал Гончарук.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А на спецборте, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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