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Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран

8 января, 22:45

В Иран Украина направит группу для помощи в поисковой операции

Украинский самолет со специалистами готовится к вылету в Тегеран.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", – написал он на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в Иран Украина направит группу для помощи в поисковой операции. В составе группы – 5 специалистов Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов, 1 представитель Госавиаслужбы и 3 представителя авиакомпании МАУ.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – заявил Зеленский.

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Катастрофы с украинскими самолетами: почему разбивались лайнеры

Напомним, утром 8 января в Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в Тегеране разбился украинский самолет.

Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлета недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры, а также девять членов украинского экипажа погибли.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран самолет катастрофа расследование операция Владимир Зеленский Тегеран

Источник: Сегодня

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