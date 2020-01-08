Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран

Украинский самолет со специалистами готовится к вылету в Тегеран.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Иран Украина направит группу для помощи в поисковой операции. В составе группы – 5 специалистов Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов, 1 представитель Госавиаслужбы и 3 представителя авиакомпании МАУ.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.
"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – заявил Зеленский.
Напомним, утром 8 января в Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в Тегеране разбился украинский самолет.
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлета недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры, а также девять членов украинского экипажа погибли.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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