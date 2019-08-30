Самолеты для обмена удерживаемыми лицами еще не вылетали – адвокат

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что самолеты с удерживаемыми лицами в Украине и России еще не вылетели для обмена. Об этом он сообщил в своем видеобращении на странице в Facebook.

"По состоянию на сегодня, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся, кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин.

Адвокат также призвал не распространять недостоверную информацию.

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Он подчеркнул, что "из России в Киев никакой самолет не вылетал".

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

В тренде Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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