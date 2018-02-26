Самолеты, танки, корабли: в Минобороны озвучили численность армии РФ в Крыму

Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

По его словам, мощная военная группировка в Крыму создает опасность для всех стран Черноморского региона. Он отметил, что Россия вкладывает средства в развитие военной мощи, а не в культурные или туристические направления.

"За последних четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межвидовую группировку, которая способна вести операции на юго-западном стратегическом направлении. Это, собственно, позволяет Российской Федерации контролировать акваторию Черного и Азовского морей, проектировать нестабильность на восточную часть Средиземного моря, соответственно, контролировать воздушное пространство и представлять опасность всем прибрежным территориям всего черноморского региона, который по всем международным договорам и конвенциям должен быть зоной безопасности и мира", – сказал Петренко.

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Замминистра рассказал о создании трех военных компонент РФ на полуострове. В сухопутном плане больше всего увеличилось количество бронетехники, также появились изменения в воздушном компоненте.

"И когда мы говорим о сухопутном компоненте, Российская Федерация за четыре года создала армейский корпус – это оперативно-тактические объединения, которое в своем составе имеет значительную численность бронетанковой техники и личного состава. Если в 2013 году военнослужащих Российской Федерации в Крыму было около 12 тысяч, то сейчас этот показатель превышает 31 тысячу российских военнослужащих. Если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году таких танков уже 40, а бронетранспортеров в противовес от 92 единиц в 2003 году, в этом году – 583 единицы. И когда мы говорим об артиллерийских системах: 2003 год – это 24 единицы, а в этом году 162 различные артиллерийские системы. Когда мы оцениваем воздушный компонент, то в дополнение к двум полкам морской авиации Черноморского флота, которые существовали там до оккупации, за эти четыре года Российская Федерация также создала смешанную авиационную дивизию, которая содержит самолеты как бомбардировочной, так штурмовой и истребительной авиации. И численность самолетов Российской Федерации было наращена за четыре года с 22 единиц до 113", – подчеркнул он.

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Петренко указал на мощь российского флота в Крыму, который может быть крылатыми ракетами.

"Особенно это касается введения в боевой состав тех кораблей и подводных лодок, которые имеют в своем оснащении крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Вы все видели их применение в Сирии с акватории Каспийского моря. Сейчас в Черном море на вооружении Российской Федерации таких кораблей 8, и они суммарно могут осуществить залп такими крылатыми ракетами до 52 единиц. Дальность поражения такой ракеты в зависимости от её снаряжения составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. км", – сообщил чиновник Минобороны.

Помимо выше указанно, по его словам, Россия внедряет концепцию зоны запрета доступа к полуострову через комбинирование современных образцов противовоздушной обороны, таких как комплексы С-400, образцов противокорабельной, ракетной борьбы, таких как "Бастион" и "Вал", а также через потенциал переброски с материковой части России на территорию Крыма оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Ранее сообщалось о количестве и видах российских вооружений в Крыму. Отмечалось, что Россия заполнила полуостров таким количеством оружия, которое имеет не каждая европейская страна.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.