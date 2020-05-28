Самые большие лотерейные выигрыши: кого и на сколько озолотила Фортуна?

"Раз в жизни Фортуна стучится в дверь каждого, но человек в это время нередко сидит в ближайшем баре и никакого стука не слышит", – любил говорить писатель Марк Твен. "Cегодня-lifestyle" расскажет о тех, кто не упустил свой шанс, а наоборот, создал все условия для того, чтобы его мечта сбылась. Ведь иногда проводником к таким желаниям становилась всего одна покупка лотерейного билетика.

$1.58 млрд

Самый большой в истории джекпот от Mega Millions был разделен сразу между четырьмя победителями. Семейная пара Джон и Лиза Робинсоны и 70-летняя Морин Смит сразу забрали призовые деньги. А вот имя последнего любимчика Фортуны на протяжении шести месяцев оставалось неизвестным. Только после такого длительного срока Марвин Акоста вышел на связь и забрал причитавшийся ему огромный куш.

$1.5 млрд

Настоящая детективная история разыгралась вокруг одного из самых больших джекпотов, который видел мир. Получатель долго не объявлялся, а затем вообще попросил, чтобы его личность оставалась в секрете. Известно только, что счастливый билет он приобрел в одном из магазинчиков штата Южная Каролина. Однако это только усилило волну слухов, среди основных версий: победитель на самом деле преступник, который скрывается от полиции; от такого счастья человек умер, и сейчас его семья пытается забрать выигрыш. Допускали также, что билет от Mega Millions могли ради шутки купить несколько людей, и сейчас они судятся за право обладать головокружительным призом.

$648 млн

Ира Карри из штата Джорджия собрала победоносную комбинацию цифр для лото Quick Pick из дат дней рождений членов ее семьи, а затем просто добавила свое любимое число – 7.

$533 млн

47-летний счастливчик Ричард Вал из штата Флорида стал обладателем одного из крупнейших лотерейных выигрышей Mega Millions благодаря тому, что в свое время купил сразу два билета. Один из них и стал судьбоносным.

$314 млн

В 2002 году американец Эндрю Джексон Уиттакер приобрел в обычном супермаркете свой счастливый лотерейный билетик от Powerball. Поэтому после ошеломительного приза он оставил женщине, которая продала ему выигрышный билет, целых $500 000! На этом его благородные жесты не закончились. Эндрю пожертвовал средства на постройку нескольких церквей, а также основал свой благотворительный фонд, в который ежемесячно отчислял сотни тысяч долларов.

Рекорды Украины

А какова же ситуация в нашей стране? В 2016-м году Национальный реестр рекордов Украины (НРР) впервые официально зафиксировал наибольшее количество миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее. Рекордсменом стала "Лото-Забава". Как оказалось, по состоянию на 2016-й год она принесла украинцам более 2 миллиардов гривен призовых, более 200 000 000 выигрышных билетов.

₴17 750 000

Выиграть наибольший джекпот в истории Украины удалось несколько лет назад украинцу, который был проездом в Черкасской области. Он приобрел билеты лотереи "Мегалот" в одном из канцелярских магазинов, и в одном из билетов безошибочно указал призовую комбинацию цифр, которая позднее выпала из лототрона.

₴15 950 000

Еще один рекордный джекпот принадлежит жителю города Ирпень. К слову, сорвали его в мае этого года. Рекордным его делает тот факт, что это крупнейший выигрыш по лотерейному билету, купленному онлайн в Украине. Как и в ситуации с предыдущим рекордсменом, победителю из Ирпеня удалось угадать абсолютно все шарики. Однако числа он решил выбирать не сам, а доверить этот процесс компьютеру. Кстати, в период пандемии покупать билеты онлайн особенно актуально и безопасно!

Деньги, которыми так щедро одарила Фортуна победителей, люди тратят не только на воплощение самых смелых желаний. Множество дорог, библиотек, церквей, школ, мостов и каналов появились благодаря проведению лотерей. Это и отчисления в бюджеты, и благотворительность победителей, и проведение розыгрышей для реализации конкретного проекта. Даже одно из Семи чудес света – Великая китайская стена была тоже построена благодаря прибыли от проведения старинной игры – прототипа современной лотереи "Кено".

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