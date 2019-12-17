Чиновник, адвокат, журналист: самые громкие инсценировки заказных убийств в Украине

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Как стало известно в понедельник, 16 декабря, нападение на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах было инсценировкой сотрудников Службы безопасности Украины. Это не единственный пример того, как правохранители имитируют смерть "клиента" заказного преступления, чтобы задержать исполнителей и заказчика. Подробности самых громких дел такого рода за последние годы читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Одесса, адвокат Александр Погорелый

15 мая 2016 года в Одессе около половины десятого вечера на улице Красных Зорь, 14, двое неизвестных из автоматического оружия расстреляли автомобиль Lexus и убили водителя. Киллеры скрылись на автомобиле темно-серого цвета. Позднее стало известно, что убитый — известный провозащитник с десятилетним стажем Александр Погорелый, чем дом располагался ниже по улице.

Фото: Главный специалист отдела коммуникаций ГУНП в Одесской области Дарья Ярчук

Покойный был известен волонтерской помощью бойцам украинской армии и возглавлял юридический холдинг "Привилегия", который представлял интересы эстонского бизнесмена Марселя Вихмана — автора масштабного проекта по строительству набережной в Затоке. "Привилегия" занималась юридическим сопровождением проекта, в частности, решением вопросов с отводом земли для строительства набережной. По словам коллег погибшего, между стороной инвестора и поселковым советом Затоки уже больше года длится конфликт. Сослуживцы предполагают, что это могло стать причиной нападения.

"Я не удивился бы, если бы узнал, что угрозы были. И я честно предполагаю, что они наверняка были. Потому что те люди, с которыми нам там приходится иметь дело – они другого языка не знают. И на другом языке говорить не умеют", – заявил коллега Погорелова Игорь Окс, комментируя загадочное убийство адвоката.

Задержанный горе-киллер. Фото: npu.gov.uа

Киллеров задержали уже на следующий день. Операция была проведена 16 мая силами Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины под личным руководством главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. А уже вечером стало известно, что убийство адвоката инсценировала полиция– и само "убийство", и место преступления было сфабриковано копами, чтобы арестовать киллеров. "Взяли" их на машине с крымскими номерами и с оружием, посредника тоже задержали. Заказчиком преступления в полиции назвали секретаря поселкового совета Затоки Вячеслава Бокия, который тоже был задержан спустя несколько месяцев, 14 сентября 2016-го.

О покушении на жизнь Погорелого спецслужбы узнали еще в начале марта 2016 года – тогда же начали разрабатывать план задержания исполнителей и заказчика. Якобы у заказчика были связи в правоохранительных органах Одесской области, поэтому одесские полицейские не принимали участия в проведении операции и даже не знали о ее существовании.

Выяснилось, что основным бизнесом задержанных бандитов, имевших свою "крышу" в полиции, было похищение людей с целью завладения их квартирами – причем именно полицейские предоставляли информацию о потенциальных жертвах.

Как сообщалось, подобным "бизнесом" злоумышленники занимались на протяжении нескольких лет: подыскивали одиноких, злоупотребляющих спиртными напитками людей, похищали, лишали свободы и заставляли переоформлять себя недвижимость, в том числе земельные участки.

Впрочем, как писал портал "Думская", спустя два года после предотвращенного покушения на адвоката Погорелого все фигуранты этого дела были отпущены на свободу, а предполагаемый организатор Вячеслав Бокий вновь стал секретарем поселкового совета Затоки.

Харьков, чиновник Владислав Васенко

В январе 2018-го в харьковских СМИ появилась информация о том, что директору городского КП "Горэлектротранссервис" Владиславу Васенко внезапно стало плохо прямо в машине, в критическом состоянии с диагнозом "обширный инфаркт" он был доставлен в Институт общей и неотложной хирургии, где вполне скоропостижно скончался в возрасте 45 лет. Городской голова Геннадий Кернес выразил на официальном сайте мэрии свои соболезнования семье покойного лично, а также от имени горсовета и исполкома.

Как вы уже догадались, чиновник был жив-здоров, а сотрудники харьковской СБУ разыграли смерть директора КП, чтобы уберечь его от мести бывшей тещи.И хотя в кратком изложении эта история напоминает анекдот, все оказалось очень серьезно. За совершение преступления женщина предлагала "киллеру" 10 тысяч долларов. Любопытно, что даже в горсовете никто не знал об инсценировке, пишет сайт "Вгороде", и чиновники на полном серьезе занимались организацией похорон.

"Заказчица поставила задачу выдать убийство за естественную смерть, например от остановки сердца. Ее мотивами была месть, а также намерения вместе с дочкой завладеть наследством чиновника. Во время многоходовой спецоперации, сотрудники СБУ подробно сымитировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Организатора преступления правоохранители задержали при окончательном расчете с "исполнителем", – рассказал подробности операции начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 п. 6, 11, 12 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд на пенсионеркой, "заказавшей" бывшего зятя, начался5 сентября того же года, но приговор, который может "потянуть" на пожизненное, так до сих пор и не вынесен.

Киев, журналист Аркадий Бабченко

Убийство военного писателя, прошедшего солдатом обе чеченские войны, где дослужился до старшины, и военного корреспондента Аркадия Бабченко стало, мягко говоря, шоком для всех. Ему повезло избежать смерти в мае 2014-го, когда его не взяли в вертолет, позднее сбитый над Славянском, чтобы через четыре года, 29 мая, быть убитым в собственной квартире на улице Никольско-Слободской тремя выстрелами в спину из пистолета системы "Макаров".

В феврале 2017 года, опасаясь уголовного преследования за свои проукраинские взгляды, Бабченко с семьей уехал из России в Чехию, а позднее осел в Украине. Первая же версия вполне предсказуема – дотянулась рука Кремля. Позже глава СБУ Василий Грицак подтвердит, что заказчиками преступления выступили российские спецслужбы.

Без преувеличения, убийством были потрясены все, кто был знаком с Бабченко лично или по его постам в Фейсбуке, от рядовых пользователей соцсети до политиков. Бабченко оплакивали друзья и коллеги, модный российский поэт Орлуша посвятил его гибели стихотворение. Кажется, искренне удивились даже в самом Кремле, где заявили, что заинтересованы в тщательном расследовании убийства Бабченко.

По горячим следам замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин опубликовал фоторобот и описание предполагаемого преступника: мужчина 40—45 лет ростом около 175—180 см. Особые приметы: седая борода и заметный живот. Уголовное производство открыто по статье "Умышленное убийство".

Известие о том, что Бабченко жив, а инсценировка его убийства была спецоперацией СБУ, вызвало не меньшее потрясение, чем информация о гибели журналиста. И, само собой, мощный общественный резонанс — причем не только в Украине, но и по всему миру.

"СБУ была получена информация, что готовится убийство Бабченко. Мы вышли на людей, которые владели этой информаций и согласно с законодательством Украины установили с ним тайное сотрудничество. Они помогли нам предупредить этот теракт. Было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать доказательства незаконной деятельности российских спецслужб в Украине", — заявил глава СБУ Василий Грицак вечером того же дня и признался, что семья Бабченко также знала о спецоперации.

Как позднее рассказывал журналист, чтобы инсценировка смотрелась как можно более реальной, привлекли гримера, который использовал свиную кровь. Потом Бабченко на машине скорой помощи увезли в морг, где он переоделся и сел смотреть новости о собственном "убийстве".

Борис Герман. Фото: Радио "Свобода"

В итоге силовики задержали "гражданина Г", который был организатором покушения. Им оказался 50-летний юрист Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" — единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. Ранее его обвиняли в подделке документов.

Сам Борис Герман утверждал, что действительно "заказал" убийство Бабченко экс-участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цымбалюку, по совместительству также бывшему архидиакону УПЦ. (Как выяснилость позднее, именно Алексей Цымбалюк сообщил о заказчике в СБУ и в дальнейшем проходил по делу свидетелем.) Однако, по словам Германа, это была только имитация заказа, а на самом деле он работает на контразведку, а настоящего заказчика убийства Аркадия Бабченко якобы зовут Вячеслав Пивоварник и он, ни много ни мало, занимается организацией беспорядков в Украине по прямому распоряжению президента РФ Владимира Путина. Впрочем, в контрразведке заявление Германа опровергли по всем пунктам.

В итоге Герман заключил сделку со следствием, признал вину и 21 августа 2018 года был осужден к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы как организатор убийства. В августе 2019 года суд отказался удовлетворить прошение Германа об освобождении по состоянию здоровья, но 13 ноября сего года его все-таки освободили из тюрьмы. Сам Бабченко покинул Украину еще 3 ноября.

Нужно отметить, что еще до "воскрешения" Бабченко всплывали любопытные подробностиинекоторые странности этой истории. Так, в пять утра накануне инсценировки убийства милиционеры изъяли записи камер наблюдения в доме "убитого". Кроме того, многих насторожил последний пост, оставленный в Facebook журналистом накануне инсценировки о том самом "втором дне рождения", когда он чудом избежал смерти в Славянске.

Руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров считает, что спецоперация с Бабченко оправдана, ведь речь шла о безопасности.

"Понятно, что это неприятно, понятно, что это тяжело для многих людей, и это всколыхнуло общественность – и украинскую, и мировую. Тут важно, с какими целями это делалось. Если цель – пиар, если наши спецслужбы в результате не представят никаких доказательств, то это – позор Украине, но я знаю Аркадия Бабченко, и это не тот человек, которого можно "развести"... Я считаю, что в целях безопасности людей такие действия полностью оправданы", – отметил эксперт.

Напомним, что ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что правоохранительные органы предупредили о возможных нападениях на депутатов от "Слуги народа" на этой неделе.

Также совсем недавно новости "Сегодня" писали, как в Раде "слуги народа" подрались из-за женщины. Ирина Верещук рассказала, что произошло внутри политической силы и кто виновник конфликта.

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