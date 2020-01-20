5 самых резонансных убийств ветеранов АТО в Украине

Из всех убийц ветеранов боевых действий на Донбассе осужден только один

Амина Окуева. Фото: Facebook

В ночь на 19 января в кафе на столичной улице Николая Юнкерова еще до прибытия медиков умер 32-летний одессит, участник боевых действий на Донбассе. Он вошел в кафе в окровавленной одежде и попросил о помощи, утверждая, что на него напали — позднее на шее погибшего обнаружили колотую рану в районе сонной артерии. Это уже не первое убийство ветерана АТО на улицах Украины. Подробнее читайте на сайте "Сегодня".

Июнь, 2017. Сергей Олейник

22 июня 2017-го в самом центре Киеве в Золотоворотском сквере, неподалеку от станции метро "Золотые ворота" произошло убийство.

Спор возник между двумя мужчинами, один из которых играл на пианино, которое местные активисты установили прямо под открытым небом. Некоему Анатолию Чивикову, 58 лет, который обитал по соседству, на ул. Ярославов вал, игра молодого человека на пианино мешала отдыхать. За музыканта вступился его 60-летний отец, ветеран АТО Сергей Олейник, и теперь возникла перепалка уже между двумя представителями старшего поколения. В результате громкой ссоры, свидетелями которой стали прохожие, которые в итоге вызвали полицию, Чивиков достал нож и нанес Олейнику-старшему несколько ударов, после чего тот скончался прямо на глазах у сына. С погибшим была женщина, которой стало плохо – ее забрали медики, которые прибыли на место трагедии.

После этого Чивиков пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был "по горячим следам" задержан правоохранителями. В декабре 2019-го Шевченковский районный суд Киева приговорил убийцу к 13 годам лишения свободы.

Октябрь, 2017. Амина Окуева

Убийство Амины Окуевой стало самым громким преступлением против ветерана боевых действия на Донбассе. Напомним, что Амина Окуева трагически погибла поздно вечером 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха под Киевом, когда по автомобилю, в котором она была, открыли огонь из автомата. Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, который находился за рулем, был ранен в ногу. Предполагается, что именно Осмаев был целью покушения, а Окуева оказалась на месте пассажира случайно. Оружие преступники бросили на месте.

Во время Евромайдана Окуева была медиком в "Афганской сотне" Самообороны, а с началом войны вступила сперва в батальон "Киев-2" как медработник, затем "Золотые ворота" и, наконец, в Миротворческий батальон им. Джохара Дудаева, но уже как пресс-офицер. При этом Окуева принимала участие в создании самого батальона, командиром которого стал полевой командир Ичкерии во время Второй чеченской войны Иса Мунаев. Также Окуева выполняла боевые задачи в районе Чернухина Луганской области, принимала участие в боях за Дебальцево.

12 января 2019-го стало известно, что украинские правоохранители задержали предполагаемых убийц. О задержанном известно то, что его зовут Игорь Редькин, он родом из Дагестана, а его группировка занималась давлением на бизнес. Также следователи пришли к выводу, что убийство было выполнено на заказ, но версию, что Окуеву могли убить из-за долгов, не подтвердилась. Сам Игорь Редькин, понятное дело, отрицает свою причастность к преступлению. Следствие продолжается.

Все подробности этого преступления и что известно о задержанных, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Убийство Амины Окуевой: все подробности задержания предполагаемых убийц".

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Июль, 2018. Виталий Олешко

Другое резонансное убийство ветерана АТО произошло в Бердянске годом позднее. 31 июля 2018-го был убит боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко с позывным "Сармат". Как написал друг погибшего Андрей Маджаров в своем Facebook, "Сармата" застрелили выстрелом в спину из двуствольной винтовки. У меня на глазах, можно сказать. Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза".

Нападение произошло во дворе гостиницы по Восточному проспекту,157, принадлежащей семье погибшего. Двое людей, приехавших на красном автомобиле марки "Таврия" номер АР8673, вошли во двор и выстрелили в спину Олешко. Друзья погибшего попытались задержать киллера, стреляя ему вслед из травматических пистолетов, но убийце удалось скрыться на автомобиле — той самой "Таврии".

Вскоре появились сообщения о том, что копам удалось найти машину – "Таврию" бросили за несколько кварталов от места преступления. Полицейские заявили, что в салоне был найден обрез охотничьего ружья. А к вечеру того же дня в сети появились сообщения о задержании под Мелитополем подозреваемых в убийстве.

Как рассказал первый заместитель главы Нацполиции Украины — начальник криминальной полиции страны генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, главный подозреваемый – 38-летний бизнесмен, уроженец Донецкой области, который является владельцем нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях. Среди мотивов преступления назывались экономические и политические.

Дело было передано в суд в июле 2019-го, судебное решение еще не вынесли.

Май, 2019. Евгений Бабанский

Фото: Facebook

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19 мая 2019-го в городе Энергодар Запорожской области в реанимации умер участник АТО, соучредитель организации "Защитники Украины" 48-летний Евгений Бабанский, служивший в разведвзводе 55-й артилерийской бригады и принимавший участие в тяжелых боях под Мариуполем.

Накануне, 15 мая его сильно избил неизвестный возле ДК "Современник" в центре Энергодара. Бабанский был доставлен в больницу в критическом состоянии, но, к сожалению, спасти его не удалось — несмотря на то, что в Энергодар для спасения воина экстренно прибыла бригада нейрохирургов из Запорожья, они не смогли приступить к операции, поскольку в городе не нашлось апарата МРТ.

Полиция задержала подозреваемого уже на следующий день — им оказался местный житель 1989 года рождения. По словам свидетелей, между двумя мужчинами возник конфликт вечером 15 мая на остановке в центре города. В результате младший участник перепалки нанес тяжелые травмы своему оппоненту. Получив сильный удар в голову, Евгений потерял сознание, а злоумышленник, увидев, что натворил, скрылся с места событий.

"Погиб побратим. Погиб от рук тех, кого защищал", — писали друзья погибшего в соцсетях.

Досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, все еще продолжается. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Ноябрь, 2019. Игорь Панов

Когда 20 ноября 2019 года ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), который служил в 90-м батальоне, умер в столичной больнице от побоев, расследование дела о жестоком избиении переквалифицировали по статье об умышленном убийстве.

Напомним, что Киеве в ночь на воскресенье 10 ноября было совершено жестокое нападение на ветерана АТО и его жену. Жестокость, с которой избили супругов, шокировала: разбитые лица, пробит череп, ушибы головного мозга. Подозреваемые были задержаны, что называется, по горячим следам. Ими оказались сын пострадавших и его друг, теперь им грозит пожизненное.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", — рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Следствие продолжается.

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