Самые светлые головы Украины: в финале конкурса STEAM-House дети презентовали датчики-поводыри для незрячих и умный холодильник

На днях в столице свои инновационных проекты презентовала десятка самых талантливых юных изобретателей страны в рамках всеукраинского конкурса STEAM-House. Проект совместными усилиями провели Минобразования, отдел STEM-образования ИМСО и компании IT-Integrator. Финалистов выбрали из более чем сотни заявок и разделили на две группы: 12—14 лет и 15—17 лет. В итоге победителей оказалось всего двое (по одному в каждой категории), но без подарков не остался никто. Домой дети увезли 3D-принтеры, 3D-ручки, цифровые доски, дроны, экшн-камеру и смартбуки.

"Сегодня" тоже помогла выбрать победителей.

"Эти дети со светлыми головами делают свои гениальные устройства "на коленке", разбирая на запчасти старые компьютеры, используя для прототипов коробки из-под обуви. При этом, представляя свои изобретения, знали конъюнктуру рынка, преимущества и недостатки своих разработок, и учитывали реалии, например, вандализм", — говорит главный редактор "Сегодня" Ольга Гук.

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"Умный кран" даст воды только после движения

Главный приз в старшей группе достался школьнику с Полтавщины Михаилу Серому за разработку "умного крана". Это устройство подает питьевую воду только тогда, когда срабатывает датчик движения, установленный на потолке. Себестоимость системы — 350 грн (в то время как аналоги обходятся в 5—15 тыс. грн), и она уже три месяца успешно утоляет жажду учеников в родной школе изобретателя. По словам Миши, это помогло сэкономить на постоянном ремонте крана.

Энергетика: система слежения за Солнцем

А вот второе место в старшей группе досталось десятикласснику Константину Найдьоне из Горишних Плавней, который придумал и смастерил в миниатюре "систему слежения за Солнцем". Солнечные батареи, которые автор предлагает установить на крышу жилого дома, снабжены специальным трекером. Он вращает панели в зависимости от движения источника света — Солнца. Так удается выработать больше энергии даже в пасмурный день.

Вода из воздуха и полив с умом

В тройку победителей в младшей категории вошла система добычи воды из воздуха от школьницы из Южноукраинска Татьяны Шаповал. С помощью конденсации влаги она должна обеспечивать прикорневой полив деревьев. Две алюминиевые трубки с отверстиями опускаются под землю. Как только датчик света фиксирует наступление темноты — трубки поворачиваются, отверстия совпадают и начинается полив. Для парка из 300 деревьев устройство обойдется в $780.

Датчики-поводыри для незрячих людей

Победителем младшей категории жюри выбрало разработку днепровского школьника Игоря Шибки — парень сконструировал систему для компенсации утраченного зрения. На колени, пояс и плечи человека крепятся датчики. Они фиксируют препятствия, и робот сообщает человеку о них через наушник. Себестоимость изобретения — 250 грн, и, по задумке автора, оно в первую очередь предназначенно для раненых на Востоке бойцов.

Подсветка переходов и умные мусорники

Илья Рябко из Днепра предложил внедрить систему "Умный город". Она включает пешеходные переходы, которые подсвечиваются по мере приближения к ним человека. Кроме этого, Илья придумал еще умные мусорные баки — датчики наполненности будут отсылать данные коммунальщикам, а те, в свою очередь, — формировать маршруты мусоровозов.

Чемодан без ручки, но с зарядкой во плоти

Облегчить жизнь путешественникам взялся конкурсант из младшей группы Карим Ахмуз из Харькова — мальчик воплотил в жизнь чемодан без ручки. Самоходный кейс предназначен для ручной клади (до 8 кг), следует за хозяином по пятам на расстоянии до 5 метров и умеет преодолевать препятствия. Чемоданом можно управлять через смартфон с помощью bluetooth, что позволяет не зависеть от помех связи. Также кейс оснащен е-замком, который может открыть только хозяин, и зарядкой для телефона. Стоимость такого багажа — от 7 тыс. грн.

Как открыть дверь, лежа на диване

Чтобы принимать гостей, лежа на диване, школьник из села Володарка на Киевщине Артем Якуненко предлагает установить на входную дверь "умный замок". Управлять им можно будет с помощью специального приложения на смартфоне, которое, в том числе, будет оповещать об открытии или закрытии замка. Цена вопроса — от 600 до 2300 грн, в зависимости от выбранной микросхемы.

Составит список покупок и сохранит фигуру

Самому младшему конкурсанту Кузьме Шпаку всего 11 лет, а он уже подарил миру "умный холодильник". Правда, пока он размещается в коробке из-под обуви. Холодильник оснащен экраном с перечнем продуктов, из которых можно составить список покупок и отправить его членам семьи на смартфон. Также холодильник может быть полезен любительницам диет — его можно запрограммировать на ограниченное открытие (3 открытия по требованию, потом — только через полчаса).

Умные жалюзи и метеостанция

Школьник из Закарпатья Юра Роман удивил целой системой гаджетов. Школьные классы он предлагает оснастить климат-контролем (в зависимости от температуры система будет включать обогрев/охлаждение и увлажнитель воздуха), авторегулированием освещения (датчик будет открывать или закрывать жалюзи), автополивом цветов (насос будут включать датчики влажности) и даже метеостанцией. Все данные будут поступать на сервер, и ими можно будет управлять через сеть.

Интеллектуальный протез с датчиками

Интеллектуальным протезом удивил членов жюри Кирилл Дикий из Сум. К культе человека без конечности подсоединяются специальные электроды, которые считывают импульсы с мышц и передают их на мышечный датчик. Оттуда сигнал поступает на бионическую руку и она получает возможность сжиматься и разжиматься, а значит — захватывать предметы. Себестоимость такого изобретения — 3—4 тыс. грн, в то время как, по словам Кирилла, похожие протезы могут стоить до 100 тыс. грн.