Чем запомнились Минск, Париж и Берлин: самые яркие моменты встреч "Нормандской четверки"

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9 декабря в Париже, в Елисейском дворце состоится очередной саммит в "нормандском формате", в котором впервые примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Первый раз лидеры четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) собрались, чтобы попытаться урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины, 6 июня 2014 года. Встреча проходила в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в 1944 году. Отметим, что предыдущая встреча в полном составе состоялась 19 октября 2016 года: в переговорах, которые прошли 10 мая 2018 в германском городе Ахене, не принимал участия Путин. Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" о самых курьезных моментах переговоров "Нормандской четверки".

Ускользающее кресло

Главный курьез "Нормандских переговоров" произошел с участием Путина и Лукашенко во время второй встречи в Минске – накануне самого напряженного тура переговоров, который продолжался 16 часов. Глава Кремля, не заметив Ангелу Меркель, которая стояла за его спиной, едва не нарушил этикет, усевшись раньше дамы. Белорусский лидер, который как раз беседовал с канцлеркой Германии, не отвлекаясь от разговора, начал отодвигать кресло подальше от Путина. Президент РФ, сначала не сообразивший, что происходит и куда от него убегает кресло, со второй попытки намек все же понял.

Вообще, в тот день Лукашенко на правах хозяина широко демонстрировал белорусское гостеприимство и лукашенковскую же эксцентричность. Например, когда высоких гостей встречали на красной дорожке белорусские красавицы в национальных костюмах и с караваем, Лукашенко не отпускал Олланда и Меркель до тех пор, пока те не попробовали по кусочку.

Лавров курил, Меркель заряжала телефон. Конечно же, провести 16 часов за столом переговоров – это большое напряжение, так что высокие участники делали паузы. Первым небольшой тайм-аут взял украинский президент.

Путин выходил с документами в руках. Фото: facebook.com/iryna.gerasymova.33

Как написала на своей странице в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз, во время встречи Порошенко выходил из комнаты переговоров для того, чтобы связаться с Генштабом, но при этом РИА Новости дезинформировало своего читателя, сообщив, что украинский лидер покинул переговоры вообще.

Следующий, на 12-м часу переговоров, небольшой тайм-аут взял хозяин Кремля.

Сергей Лавров отправился на перекур. Фото: facebook.com/iryna.gerasymova.33

"За десять часов стороны уже несколько раз выходили из комнаты переговоров. У Меркель разрядился телефон – вынесла помощникам, чтобы зарядили. Лавров ходил за дозой никотина. Путин выходил с документами в руках и звонил (кому же это?). Валерий Чалый рассказал, что сейчас речь идет о двух документах. Некоторые пункты уже согласовали", – сообщила украинский журналист Ирина Герасимова на своей страничке в Facebook.

Хозяин Кремля проговорился

Впоследствии Франсуа Олланд, занявшийся после окончания президентских полномочий написанием мемуаров, вспоминал о том, что во время переговоров Путин пытался давить на Порошенко.

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"Однако украинский президент Петр Порошенко держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции", – вспоминал Олланд.

По его словам, переговоры продвигались очень медленно с большим количеством возражений.

" Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент было так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это показало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", – пишет французский президент в мемуарах.

Грязная игра Путина

На той же встрече в Минске корреспондентам удалось поймать в объективах телекамер мировых лидеров в нечастые минуты откровенности. Так, после переговоров Порошенко говорит Лукашенко в кулуарах, что "Путин затеял нечестную и грязную игру". На это белорусский лидер отвечает: "Я знаю... А все знают об этом".

Скромная Меркель

Накануне следующей встречи "Нормандской четверки", которая состоялась 2 октября 2015-го в Париже, журналисты обратили внимание, на каких автомобилях Путин, Порошенко и Меркель приехали в Елисейский дворец. Так, самую шикарную машину выбрал себе хозяин Кремля – он приехал на лимузине Mercedes. Петр Порошенко также предпочел немецкий автопром – его выбор пал на BMW. А вот канцлер ФРГ избрала наименее неприметный вариант из трех. Она приехала в Париж на Citroen.

Встретила лично

На встрече в Берлине 19 октября того же 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель лично вышла встретить президента Украины Петра Порошенко, несмотря на осеннюю погоду. Отметим, что Меркель, как хозяйка мероприятия, появилась первой на встречу "нормандской четверки".

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Путин и Порошенко впервые не пожали друг другу руки

Берлинская встреча стала первой, на которой президенты России и Украины не пожали друг другу руки. Владимир Путин приехал на встречу в Берлин последним, в то время как остальные главы государств "нормандской четверки" уже вели предварительную встречу.

"Рукопожатия Путина и Порошенко в Берлине не было: когда президент России вошел в зал, президенты Франции и Украины уже сидели за столом", – написал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Что интересно, ни на камеры, ни без них руки Путину не подал также Франсуа Олланд.

"Перестань стрелять!"

Но этим не ограничилось: как стало известно позднее, в процессе переговоров Порошенко поднял голос на Путина. Так, во время одной из дискуссий Порошенко, обращаясь к Путину, заявил, что цель встречи – прекращение Россией огня на востоке Украины:

"Знаете, ни для кого не секрет, сколько вашего оружия и войск на оккупированных территориях Донбасса. Для чего мы здесь? Чтобы вы перестали стрелять..."

В этот момент, по информации СМИ, Путин попытался перебить Порошенко репликой о необходимости выполнения политической части Минских договоренностей. Глава Украины повысил голос в ответ и сказал, что Россия должна прекратить огонь:

"Нет, ты просто перестань стрелять!"

Правда, в самом Кремле отрицали информацию о перепалке Порошенко и Путина в Берлине.

"Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный. Поэтому эта информация не соответствует действительности", – сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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