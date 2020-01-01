Самые яркие моменты ВСУ в 2019 году: впечатляющее видео

Украинская армия 29 в мире и одна из сильнейших в Европе

Фото: "Сегодня"

За последние годы украинская армия серьезно изменилась, а в 2019 году Вооруженных силы стали еще сильней. "Военное телевидение Украины" опубликовало красивый ролик с защитниками Украины.

"Вооруженные силы достигли значительных успехов за этот год, хотя не без огорчения и трудностей. А сейчас хотим вернуться и вспомнить самые яркие моменты и эмоциональные кадры 2019 года. 2019 год Вооруженных сил Украины за 2 минуты", – говорится в сообщении.

Видео: Военное телевидение Украины

На видео можно увидеть множество учений разных родов войск украинской армии – от пехоты и моряков, до испытаний мощного ракетного вооружения украинского производства.

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Отметим, что украинское войско регулярно усиливалось новым или модернизированным вооружением. Так, например, недавно госпредприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" госконцерна "Укроборонпром" передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е из объема государственного оборонного заказа 2019 года.

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Помимо вооружений и техники произошли и законодательные изменения, связанные с ВСУ. В Украине введены новые воинские звания в армии по стандартам НАТО. Теперь в Вооруженных силах Украины больше не будет легендарных прапорщиков.

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Видео: ООС

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