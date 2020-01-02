Самый молодой украинский моряк, освобожденный из плена в РФ, женился: фото

Невеста Андрея Эйдера выложила в сеть несколько фото со свадьбы

Самый молодой украинский моряк, который был захвачен Россией в ноябре 2018 года в Черном море, а позже освобожденный в рамках обмена – Андрей Эйдер 31 декабря женился на своей невесте Марине.

На странице девушки в Facebook появилось несколько свадебных фото, а также снимок свидетельства о браке, которое было выдано в ЗАГСе Печерского района украинской столицы.

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"Теперь супруги", – написала она.

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Также стало известно, что свадьба состоялась в Киеве, на Софийской площади. Интересно, что предложение своей девушке моряк сделал через несколько дней после освобождения из плена.

Как известно, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три суда Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

После этого украинских моряков арестовали, а затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и Россией. В аэропорту "Борисполь" gрезидент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, находящихся в РФ. В рамках обмена были освобождены все 24 украинских моряка, в том числе и Андрей Эйдер.

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