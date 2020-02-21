"Самый тяжелый полет в жизни": стюардесса самолета из Китая сделала откровенное признание

Стюардесса самолета, который эвакуировал украинцев из охваченного коронавирусом Китая, назвала этот полет "самым тяжелым в жизни". Об этом Ирина Топиха написала своем Instagram.

"Миссия выполнима. Почему мы? Ну кто-то ж должен... Это был без преувеличения самый длинный и самый тяжелый полет в моей жизни", - написала девушка.

Она поблагодарила своих коллег и отметила, что без них она бы не справилась.

В комментариях под постом Ирины люди выразили благодарность стюардессе и всему экипажу спецрейса.

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Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук пообщался по телефону с членами экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая, и поблагодарил их.

"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу. Благодаря им 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от 2 лет, возвращаются домой", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назвал средневековьем события в Новых Санжарах, когда одни украинцы пытались не пустить на родную землю других своих сограждан и устроили побоище.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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