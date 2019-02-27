Скандалы Нацотбора на "Евровидение-2019": Кабмин нашел решение проблемы

В этом году на отборе на песенный конкурс случилось два серьезных скандала с участниками Нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2019". Фото: Сегодня

Скандалы Нацотбора на "Евровидение-2019": Кабмин нашел решение проблемы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67d/b36/5c767db360324.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67d/b36/5c767db360324.jpg 2019-02-27T14:09:00+02:00 Украина В этом году на отборе на песенный конкурс случилось два серьезных скандала с участниками Нацотбора

Кабинет министров поддержал проект решения относительно совершенствования правил отбора участников от Украины на песенный конкурс "Евровидение", сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что в связи с последними скандалами вокруг участников Национального отбора на "Евровидение" правительство поддержало предложение вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

Кроме того, правительство обратиться к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть и принять проект закона №8085 об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины.

"Правительственное решение продиктовано общественным резонансом, который был вызван обстоятельствами недавнего отбора участников конкурса "Евровидение -2019" от Украины. Вмешиваться в этот процесс, так же как и в деятельность общественного вещателя (как куратора процесса) правительство не может. Именно усовершенствование существующих нормативных актов позволит исключить ситуации, которые будоражат общество", – считают в Кабмине.

Напомним, в этом году скандалы на Нацотборе на "Евровидение-2019" начались с дуэта ANNA MARIA после их интервью крымскотатарскому телеканалу, в котором девушки сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Также они ушли от ответа на вопрос, "чей Крым?", мотивируя это тем, что они не политики и не обязаны отвечать на подобные вопросы.

25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление. Читайте подробней, что нужно знать о скандале вокруг MARUV.

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