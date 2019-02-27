Скандалы Нацотбора на "Евровидение-2019": Кабмин нашел решение проблемы
В этом году на отборе на песенный конкурс случилось два серьезных скандала с участниками Нацотбора
Кабинет министров поддержал проект решения относительно совершенствования правил отбора участников от Украины на песенный конкурс "Евровидение", сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что в связи с последними скандалами вокруг участников Национального отбора на "Евровидение" правительство поддержало предложение вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.
Кроме того, правительство обратиться к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть и принять проект закона №8085 об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины.
"Правительственное решение продиктовано общественным резонансом, который был вызван обстоятельствами недавнего отбора участников конкурса "Евровидение -2019" от Украины. Вмешиваться в этот процесс, так же как и в деятельность общественного вещателя (как куратора процесса) правительство не может. Именно усовершенствование существующих нормативных актов позволит исключить ситуации, которые будоражат общество", – считают в Кабмине.
Напомним, в этом году скандалы на Нацотборе на "Евровидение-2019" начались с дуэта ANNA MARIA после их интервью крымскотатарскому телеканалу, в котором девушки сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Также они ушли от ответа на вопрос, "чей Крым?", мотивируя это тем, что они не политики и не обязаны отвечать на подобные вопросы.
25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление. Читайте подробней, что нужно знать о скандале вокруг MARUV.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Скандалы Нацотбора на "Евровидение-2019": Кабмин нашел решение проблемы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
KAZKA отказалась представить Украину на "Евровидении 2019": причина
Участники KAZKA признались, что им не нужна победа любой ценой
Украина может отказаться от участия в "Евровидении 2019"
Сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka