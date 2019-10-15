Санкции против России: почему Европа в раздумьях и не снимут ли их

Президент России Владимир Путин / Фото: AFP

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В недавнем материале "Кто больше помогает Украине: Америка или Европа" мы рассказывали о разных видах прямой и непрямой помощи, которую оказывают Украине наши зарубежные партнеры, и о том, что точную сумму такой помощи подсчитать невозможно. Тогда мы не упомянули еще об одном, очень важном для Украины, виде поддержки: о санкциях. Хотя в расшифровке июльского разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая наделала много шума, шла речь именно о такой помощи Украине. По крайней мере именно о санкциях говорил глава Украинского государства, сравнивая вклад Европы и США.

Напомним, в ответ на фразу Трампа о том, что США помогают Украине "гораздо больше, чем европейские страны", Владимир Зеленский ответил так: "Я разговаривал с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном. И я сказал им, что они делают не так много, как нужно по вопросам, связанным с санкциями. Они не соблюдают санкции. Они не работают так, как должны работать на Украину. Оказывается, что, хотя, по логике, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически Соединенные Штаты являются гораздо большим партнером, чем Европейский Союз. И я очень благодарен вам за это, потому что США делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем ЕС, особенно когда речь идет о санкциях против Российской Федерации".

Насколько справедливо это сравнение? И чем европейские санкции отличаются от американских? Мы расспросили об этом у экспертов.

Разные санкции

Соединенные Штаты ввели первые санкции против Российской федерации за аннексию Крыма и войну на Донбассе уже 6 марта 2014 года. А затем в течение полугода еще трижды их расширяли и конкретизировали. Санкции США включают в себя запрет на въезд для россиян, причастных к захвату Крыма и войне на Донбассе, замораживание активов ряда граждан и предприятий и денег на счетах, запрет торговли с Россией в оборонной и энергетической сфере, запрет кредитования российского бизнеса и многое другое. В последний раз США расширяли антироссийские санкции по украинскому вопросу в 2018 году, после этого они лишь продлевались. В частности, 6 марта 2019 года ранее введенные санкции были продлены еще на год.

Надо отметить, что для Соединенных Штатов введение санкций против недружественных (в экономическом или политическом плане) государств – явление привычное. Кроме России, различные санкции США действуют против Китая, Ирана, Венесуэлы, в отдельных сегментах – против других стран. Кстати, первые санкции против России были введены Штатами еще до Майдана (т. наз. "Акт Магнитского", 2012 год). А на сегодняшний день санкции против России США мотивируют не только захватом Крыма и Донбасса, но и вмешательством россиян в выборы в США, кибератаками и использованием химического оружия ("дело Скрипаля").

При этом США не стесняются в выражениях, обвиняя Россию в "вопиющем игнорировании международных норм", "подрывной деятельности и дестабилизации", "безответственных и злонамеренных действиях" и т.д.

Антироссийские санкции Евросоюза также действуют с 2014 года. Тогда Европа запретила въезд россиянам, причастным к захватам украинских территорий, ввела для ряда лиц (в том числе, российских олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину) и предприятий финансовые ограничения, а также объявила эмбарго на оружие и товары двойного назначения, запрет на инвестиции в Крыму и т. д. Но в целом, можно сказать, Европа более осторожно и избирательно подходила к введению санкций. В частности, в Европе не вводили ограничительных мер против российской энергетики в целом.

Также, в отличие от США, в ЕС всегда формулировали гораздо мягче. Так, еще в 2014 году в ЕС заявляли, что готовы отменить решения о санкциях и возобновить отношения с Россией, как только она "начнет вносить активный правильный вклад в поиск решения украинского кризиса". И, хотя санкции против России действуют до сих пор, этот вопрос в ЕС является дискуссионным. Ряд стран – членов ЕС регулярно и довольно активно выступают против продления санкций.

Для кого санкции болезненнее

Такие разные подходы к антироссийским санкциям имеют свои объяснения.

"Для Европы торговля с Россией очень важна. Европа пока не может обходиться без российского газа, без российской нефти. Немецкие компании, например, имеют в России большое количество автомобильных заводов. Америка же от России вообще никак не зависит экономически. Поэтому Европа старается лавировать, чтобы серьезно не навредить своим предприятиям. Поэтому санкции они вводят очень осторожно вводят, чтобы серьезно не навредить своим предприятиям. А Америка может "махать шашкой" значительно серьезнее, чем Европа", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Задача антироссийских санкций – ослабить Россию, ее экономику. И с этой задачей они успешно справляются. По разным подсчетам, потери российской экономики от введения санкций за истекшие 5 с лишним лет составили от 15 до 150 млрд долларов. В частности, в МВФ говорят, что ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП составляет в среднем 0,2%, или около 3 млрд долларов в год. Но даже в России называют более серьезные цифры. Официально – свыше 6 млрд долларов в год. А по данным исследовательских организаций – свыше 20 млрд в год (1-1,5% ВВП в год). Хотя и эти цифры ряд экспертов называют заниженными. Скажем, в российской Высшей школе экономики пришли к выводу, что только из-за американских санкций отток капитала из России за один 2018 год составил около 20 млрд долларов – это без учета санкций ЕС и других государств (кстати, в России подсчитали, что санкции против нее ввели 62 страны мира).

Но проблема в том, что от введения антироссийских санкций страдает и Европа. Причем гораздо больше, чем США. А если говорить точнее, то Америка негативного влияния антироссийских санкций практически не испытывает. Никаких расчетов на эту тему мы не обнаружили. Мало того, в европейской прессе нет-нет, да и мелькают материалы о том, что США остаются даже в выигрыше: санкции де-факто работают на благо американских компаний, а страдает от них не только Россия, но и Европа.

В то же время убытки Евросоюза от антироссийских санкций, по данным ООН, уже превысили 100 млрд долларов. В том числе в первый год действия санкций потери европейской экономики составляли более 23 млрд долларов (потери российской экономики при этом оценивали в 40 млрд долларов). В частности, в Германии оценивают ежегодный урон от санкций в 3-4 млрд евро, во Франции – не многим меньше.

"Американские санкции никоим образом не влияют на сами США. Потому что торговый оборот между Россией и США очень незначительный. А вот санкции и контр-санкции между Россией и Евросоюзом в денежном выражении гораздо существеннее повлияли на европейские страны. То есть самому Евросоюзу санкции обходятся дорого", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Долго ли будут продлевать санкции

Как уже говорилось, в Европе зреет недовольство антироссийскими санкциями. Точнее, их негативным влиянием на экономику разных стран. И, хотя официальный Брюссель продолжается придерживаться прежней позиции, выступая за сохранение санкций, тем не менее потихоньку их начинают смягчать. Например, на днях Великобритания ослабила санкции против России. можно вспомнить и летнее решение суда ЕС об отмене санкций против Януковича и его соратников.

Конечно, говорить о том, что санкции скоро будут сняты, пока рано. Европа старается "держать марку". Так, например, кандидат на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель буквально на днях заявил, что ограничительные меры в отношении России должны быть сохранены до тех пор, "пока ее поведение не изменится". Такую же позицию озвучила Германия.

В то же время Борис Кушнирук высказывает мнение, что все идет к снятию санкций.

"Нужно исходить их того, что санкции будут сниматься. Это фактически неминуемо. Европа в этом плане никогда не отличалась благородством, она всегда была достаточно цинична. И она будет делать все, чтобы найти повод, каким образом можно санкции снять", – говорит он.

Не станет ли таким поводом нелицеприятное высказывание в адрес ЕС украинского президента в беседе с Трампом?

"Европейские политики отличаются от восточных и от постсоветских политиков тем, что они никогда не переносят персональные обиды на политику страны. Та же Германия может обидеться на Зеленского, но она не будет ставить знак равенства между отношением к нему и будущим 40-миллионной страны. С другой стороны, в глобальной политике многие вопросы решаются на личном контакте. И если у Зеленского не будет хорошего контакта с главой Германии или с президентом Франции, с лидерами других европейских стран, то возможности Украины в плане защиты своих экономических и политических интересов опустятся на ступень ниже. Добавлю, что вся эта история произошла на фоне усталости Европы от Украины. Если бы такая ситуация возникла, когда Европа была позитивно настроена по отношению к Украине, негативный эффект был бы гораздо меньше", – говорит экономический эксперт, аналитик Алексей Кущ.

"Конечно, никому не нравится, когда о нем говорят, что он помогает слишком мало. Но мы должны понимать, что президент критиковал Францию и Германию. А есть другая Европа: Польша, Прибалтика. Которые понимают, какую угрозу представляет собой Россия, и голосуют за санкции в европейских структурах. И без их поддержки санкций уже не было бы. А что касается Германии и Франции, нужно смотреть, не изменится ли их риторика на заседании нормандского формата. Посмотрим, какую позицию займут эти страны. Если она станет немного больше пророссийской – значит, это такая "весточка", – считает Тарас Козак.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали,

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