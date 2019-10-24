САП отказывается предоставить экспертизу по формуле "Роттердам+" – адвокаты

Чрезмерная секретность может свидетельствовать, что формула была законной и выгодной для Украины, считают юристы

/ Фото: Сегодня

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Сотрудник специализированной антикоррупционной прокуратуры признался в суде, что ведомство скрывает результаты экспертизы, заявляют юристы. Речь идет о так называемом деле "Роттердам+".

С 2017 года правоохранители ищут доказательства, что на закупках угля кто-то мог нажиться. Следствие заказало кучу экспертиз. Теперь часть результатов показывает, а часть – тщательно скрывает, иными словами – прячет под сукно, говорят адвокаты. Что может быть в этих документах, разбирались корреспонденты "Сегодня".

Расследование ведется два с половиной года расследование. Следователи называют имена подозреваемых. Говорят об убытках, понесенных страной. Но доказательств не показывают.

"Каких-то экспертных заключений, объяснений эксперта о том, что формула "Роттердам+" является экономически необоснованной и некорректной, нет. Они отсутствуют в материалах дела. Но когда нельзя даже доказать этот факт, то как можно учитывать какие-то убытки?", – задается вопросом адвокат Наталья Дрыгваль.

Более того, прокуроры заказали несколько экспертиз, но результаты показывают не все.

"Существует еще три вывода Киевского института судебных экспертиз, которые прокурор по каким-то причинам, а нам понятно, по каким, не предоставил суду, чтобы суд мог непосредственно их исследовать", – говорит Наталья Дрыгваль.

Истребовать документы, которых следствие не показывает, адвокаты просят судью.

"В интернете есть информация о наличии двух экспертиз", говорит судья. "Ну, вообще эта информация не проверена. Откуда она появилась в интернете, как она появилась", – говорит прокурор.

Уклоняться от ответа долго прокурор не смог.

"У вас спрашивают, можете ли Вы подтвердить, есть экспертиза или нет?", – задает вопрос защита. "Да, они есть, если вы это спрашиваете", – отвечает прокурор. "А говорите, что не проверено", – добавляют адвокаты. "Это материалы производства и они есть", – говорит прокурор.

Заседание суда, на котором возник этот диалог, состоялось еще 9 октября, но видео адвокат Ирина Одинец получила только сейчас. Предполагает: чрезмерная секретность с результатами экспертизы вполне может свидетельствовать, что формула "Роттердам+" была законной и выгодной для Украины.

"Поскольку НАБУ и САП раздули огромный мыльный пузырь в прессе, в СМИ по этому делу, это может грозить престижу и авторитета обеих этих инстанций – и НАБУ, и САП. Поэтому мы считаем, что они скрывают не только от нас, но и от суда такие документы", – заявляет адвокат Ирина Одинец.

Законна ли формула "Роттердам+", НАБУ спрашивало и экспертов Института судебных экспертиз, европейскую Ассоциацию "Eurocol", торгово-промышленной палаты, института экономики прогнозирования Национальной академии наук.

"В одном из этих выводов, которые были подготовлены специалистами, не было подтверждено факт нанесения вреда государству, и не было сделано вывода о том, что введение формулы было сделано в пользу определенных финансово-промышленных групп", – говорит специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Адвокаты просили суд позвать на разговор о формуле "Роттердам+" энергетических экспертов. Услышали отказ. Мол, если суд первой инстанции не поинтересовался мнением специалистов, то в апелляционном – тоже не будут.

"Энергетика не могла бы обеспечить экономику и общественную жизнь в стране. Такая формула дала решение сбалансирования области и интересов потребителей", – объясняет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины в 2003-2004 и 2010-2014 годах Сергей Чех.

Бывший замминистра энергетики — один из тех, кто готов объяснить профессионально и на цифрах, почему формула была спасительной для страны. Но пока вместо эксперта говорят прокуроры, которые перебирают доказательства, говорят адвокаты.

Также сообщалось, что адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль заявила, что САП признает манипуляции с экспертизами по делу "Роттердам+" с целью получения нужных следствию выводов о якобы необоснованности формулы.

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