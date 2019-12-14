САП завершила расследование дела о хищении средств "Ощадбанка"

Фото: «Слово і Діло»

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пятницу приняли решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших сотрудников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме $20млн.

"При этом детективам поручено уведомить сторону защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", – говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении пресс-службы САП.

В информации отмечается, что "в указанном производстве к уголовной ответственности привлечены 13 человек", среди которых, в частности: – экс-нардеп VIII, экс-бенефициарный владелец компаний группы "Креатив" (Станислав Березкин – Ред.); – экс-директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – зампредседателя правления АО "Ощадбанк"); – экс-начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015г); – экс-начальница отдела управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (сейчас – руководитель этого управления); – бывшие бенефициары ГК "Креатив"; – ряд бывших служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав "Креатива", и оценщик.

Как сообщалось, НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым, по версии следствия, является Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн", – сказал тогдашний генпрокурор Юрий Луценко.

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Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении экс-нардепу Березкину из-за вероятной причастности к хищению 20 млн долларов из "Ощадбанка".

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2018 года НАБУ за преступную схему с кредитом в государственном банке Ощадбанк задержало десять человек. В период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ПАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы с целью получения у госбанка кредита на сумму 20 млн долл. Читайте подробности расследования от НАБУ.

Стало известно, что среди подозреваемых в хищении средств фигурирует народный депутат Станислав Березкин и его сын. 6 ноября СМИ узнали, что подозреваемая в хищении средств Ощадбанка дочь нардепа Виктория Березкина сбежала из Украины в Монако.

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для десяти подозреваемых в виде ареста с возможностью внесения залога. Однако одна из подозреваемых, заместитель председателя правления этого банка Ирина Земцова, внесла за себя залог в размере 7 млн грн и вышла на свободу. На нее наложили ряд процессуальных обязанностей, среди которых – ношение электронного браслета, сдача загранпаспортов и так далее. Немного позже стало известно, что еще шестеро подозреваемых, в том числе сын нардепа, выплатили залог и вышли из СИЗО. Их юристы отметили, что удалось значительно уменьшить суммы залога, некоторые из них изначально могли достигать 150 млн грн.

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