Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности

Сегодня, 13:43

Доказательства Генеральной прокуратуры оказались вескими и депутаты приняли решение

Фото: AFP
Фото: AFP

Верховная Рада поддержала представления Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, задержание и ее арест.

Ранее на заседании Регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Также он отметил, что у следствия есть доказательства, что оружие для теракта предоставляла Россия.

"В 2017 году, как установлено следствием, гражданин Рубан, а также народный депутат Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Для этого они планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр украинской столицы, где сосредоточены административные здания. Для получения оружия Рубан и Савченко в неустановленное время, но не позднее ноября 2017 года достигли договоренности с главарем террористической организации так называемой "ДНР" Захарченко, который позже передавал оружие для этого террористического акта", – сообщил Луценко.

Напомним, ранее Регламентный комитет ВР пришел к выводу, что представления ГПУ по Савченко являются законными и рекомендовал передать их в сессионный зал парламента. Соответствующее решение поддержали все члены регламентного комитета. Савченко в ответ заявила, что подготовка теракта была "шуткой".
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"Сегодня"

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