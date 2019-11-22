Савик Шустер празднует день рождения

С начала сентября политическое шоу ведущего выходит на телеканале «Украина»

Журналист, автор и ведущий популярного ток-шоу "Свобода слова" Савик Шустер отмечает день рождения. Ему исполняется 67 лет.

Савик Шустер — медик по образованию, который выбрал профессию журналиста.

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Освещал войны и вооруженные конфликты во всем мире: в Афганистане, Ливане, Израиле, Чаде, Никарагуа и бывшей Югославии.

В течение десятилетия "Свобода слова" Савика Шустера выходила на нескольких украинских национальных телеканалах.

После непродолжительного перерыва в начале сентября этого года политическое шоу снова вернулось в эфир. "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам в 21:00.

22 ноября в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера"говорят о том, как новая власть собирается наводить порядок в медицине, а также о расследованиях наиболее резонансных дел.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" политики, эксперты и чиновники выясняют, в чьих руках здоровье нации, сможет ли новая власть навести порядок в медицине и вернуть доверие к врачам.

Напомним, эфир "Свободы слова Савика Шустера" 15 ноября был посвящен земельным вопросам.

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