Сайт избиркома штата Теннесси был атакован с IP-адреса в Украине

В США исследователи нашли доказательства преднамеренного вторжения на веб-сайт местного избирательного комитета в графстве Нокс штата Теннесси (США) с IP-адреса в Украине во время согласованной кибератаки, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на отчет Sword & Shield Enterprise Security.

Последствия кибератаки были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", запросивших доступ на сайт.

"Учитывая косвенные доказательства, особенно одновременное доказанное вредоносное вторжение с IP-адреса в Украине, я считаю, разумно хотя бы предположить, что атака была запланированной", – отметил заместитель директора по информационным технологиям графства Нокс Дэвид Болл.

При этом в отчете говорится, что веб-сайт получил запросы о доступе примерно из 100 стран со всего мира, а старший директор по информации и технологиям графства Нокс Ричард Моран заявляет, что, хотя интенсивный трафик поступал с зарубежных серверов, это не означает, что атакующий находился в другой стране.

Профессор компьютерных наук Университета Райса Дэн Уоллах отмечает, что в сети Интернет есть большое количество фонового трафика и было бы трудно найти его происхождение, потому что нападавшие очень хорошо скрывают свое местоположение.

"Что нападающие делают: они вламываются на другие компьютеры и начинают атаку оттуда", – отметил он.

Данные проходившего 1 мая голосования затронуты не были, однако сайт не работал около часа после прекращения опросов, что создало сумятицу, прежде чем технические специалисты зафиксировали проблему. По словам Болла, обнаруженная Sword & Shield уязвимость исправлена, после этого были предприняты дополнительные меры предосторожности.

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