Сайт избиркома штата Теннесси был атакован с IP-адреса в Украине

Сегодня, 14:07

Вредоносное вторжение большим количеством иностранных пользователей позволяет предположить, что атака была спланированной

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В США исследователи нашли доказательства преднамеренного вторжения на веб-сайт местного избирательного комитета в графстве Нокс штата Теннесси (США) с IP-адреса в Украине во время согласованной кибератаки, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на отчет Sword & Shield Enterprise Security.

Последствия кибератаки были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", запросивших доступ на сайт.

"Учитывая косвенные доказательства, особенно одновременное доказанное вредоносное вторжение с IP-адреса в Украине, я считаю, разумно хотя бы предположить, что атака была запланированной", – отметил заместитель директора по информационным технологиям графства Нокс Дэвид Болл.

При этом в отчете говорится, что веб-сайт получил запросы о доступе примерно из 100 стран со всего мира, а старший директор по информации и технологиям графства Нокс Ричард Моран заявляет, что, хотя интенсивный трафик поступал с зарубежных серверов, это не означает, что атакующий находился в другой стране.

Профессор компьютерных наук Университета Райса Дэн Уоллах отмечает, что в сети Интернет есть большое количество фонового трафика и было бы трудно найти его происхождение, потому что нападавшие очень хорошо скрывают свое местоположение.

"Что нападающие делают: они вламываются на другие компьютеры и начинают атаку оттуда", – отметил он.

Данные проходившего 1 мая голосования затронуты не были, однако сайт не работал около часа после прекращения опросов, что создало сумятицу, прежде чем технические специалисты зафиксировали проблему. По словам Болла, обнаруженная Sword & Shield уязвимость исправлена, после этого были предприняты дополнительные меры предосторожности.

Ранее мы писали о том, что украинские хакеры начали вымогать выкупы в биткоинах.

Как сообщалось, сотрудники киберполиции совместно с харьковскими правоохранителями разоблачили 16-летнего подростка, которого подозревают в продаже паролей и аккаунтов от электронных кошельков.

Украинские хакеры наносят ущерб на сотни миллионов евро. Так, например, двое жителей Черновцов несколько лет перепродавали незаконно полученные цифровые пакетные марки DHL, что нанесло ущерб клиентам компании на сумму более 1,5 млн евро.
США, Украина, хакеры, кибератака

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Источник:

Интерфакс-Украина

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