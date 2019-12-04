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СБУ блокировала деятельность "ботофермы", которая работала на Россию: фото

4 декабря, 19:56

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности «ботоферм»

Служба безопасности Украины, которая ранее предупредила попытку вербовки и шантажа украинской чиновницы, пресекла деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в любых сервисах интернет. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники установили, что злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР". Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота", - говорится в сообщении.

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"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной ситуации в Украине, отметили в СБУ.

"В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности "ботоферм". По данным СБУ, оно управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что в рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получены неопровержимые доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности. Продолжается следствие.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

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фото СБУ аккаунты

Источник: Сегодня

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