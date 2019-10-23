СБУ заблокировала незаконную поставку в Украину оружия: подробности, фото

Служба безопасности Украины продолжает борьбу с контрабандой оружия. Так контрразведка СБУ блокировала незаконную переправку в страну стрелкового оружия и запасных частей к нему. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Представители одного из отечественных частных предприятий, которое занимается разработкой оружия, наладили схему противоправного ввоза из-за границы составных частей боевого автоматического оружия. Для беспрепятственного растаможивания товара дельцы ввозили его под видом оружия нелетального действия. Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время проведения спецоперации правоохранители изъяли на одном из таможенных постов Киевской области партию комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения.
"В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и офиса предприятия следователи СБУ изъяли еще более 30 пистолетов, пистолет-пулемет, винтовки, подствольные гранатометы и гранаты. Также выявлено почти 3000 боеприпасов к стрелковому и другому оружию военного назначения, а также финансовую документацию, подтверждающую подписания контрактов на поставки вооружения за границу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 200 тысяч боеприпасов и более 3000 единиц оружия сдали украинцы в полицию. При этом все они избежали ответственности. Это результаты объявленного месячника добровольной сдачи оружия. Принесли несколько сотен гранат и снарядов, а еще с полсотни мин. Отдали много самодельного, огнестрельного оружия армейского образца, а также охотничьих ружей.
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