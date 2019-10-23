СБУ заблокировала незаконную поставку в Украину оружия: подробности, фото

Представители одного из отечественных частных предприятий наладили схему противоправного ввоза комплектующих к оружию

Контрабанда оружия / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины продолжает борьбу с контрабандой оружия. Так контрразведка СБУ блокировала незаконную переправку в страну стрелкового оружия и запасных частей к нему. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители одного из отечественных частных предприятий, которое занимается разработкой оружия, наладили схему противоправного ввоза из-за границы составных частей боевого автоматического оружия. Для беспрепятственного растаможивания товара дельцы ввозили его под видом оружия нелетального действия. Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время проведения спецоперации правоохранители изъяли на одном из таможенных постов Киевской области партию комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения.

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"В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и офиса предприятия следователи СБУ изъяли еще более 30 пистолетов, пистолет-пулемет, винтовки, подствольные гранатометы и гранаты. Также выявлено почти 3000 боеприпасов к стрелковому и другому оружию военного назначения, а также финансовую документацию, подтверждающую подписания контрактов на поставки вооружения за границу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч боеприпасов и более 3000 единиц оружия сдали украинцы в полицию. При этом все они избежали ответственности. Это результаты объявленного месячника добровольной сдачи оружия. Принесли несколько сотен гранат и снарядов, а еще с полсотни мин. Отдали много самодельного, огнестрельного оружия армейского образца, а также охотничьих ружей.

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