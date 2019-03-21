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СБУ фиксирует активизацию вмешательства спецслужб РФ в избирательные процессы в Украине

Сегодня, 10:25

Спецслужбы Российской Федерации действуют через социальные сети в Интернете

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
СБУ фиксирует активизацию вмешательства спецслужб РФ в избирательные процессы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34a/24b/5c934a24bcb85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34a/24b/5c934a24bcb85.jpg Украина Спецслужбы Российской Федерации действуют через социальные сети в Интернете

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию спецслужб РФ по вмешательству в избирательные процессы в Украине. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, спецслужбы РФ действуют через социальные сети для манипулятивного воздействия на электоральные настроения украинских пользователей сети Интернет.

Специалисты Службы также зафиксировали, что с конца 2018 года направления  информационного воздействия со стороны российских "кураторов" сместились в плоскость массового распространения информации о невозможности проведения в Украине честных выборов.

Кроме того, спецслужбы разжигают межконфессиональную вражду на фоне получения украинской церковью Томоса.

Вместе с тем, российские спецслужбы продолжают использовать вектор распространения пропагандистских материалов антигосударственного содержания.

Стоит отметить, что сотрудники СБУ уже прекратили деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов. В эту сеть входило четверо жителей Николаева и четверо одесситов. Участники сети распространяли в региональных и общегосударственном сегментах сети материалы с признаками сепаратистского содержания, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации в регионе накануне и во время президентских выборов в стране. 

Участники сети получали за "работу" материальное вознаграждение через сервисы денежных переводов, которые запрещены в Украине.

В связи с этим, в СБУ попросили украинцев быть внимательными и в случае предложения от неизвестных распространить информацию антиукраинского направления в сети, сообщать на горячую линию СБУ.

Напомним, в Службе безопасности Украины более десятка украинских и западных экспертов по безопасности провели учения, во время которых имитировали иностранную кибератаку в преддверии президентских выборов.

Стоит отметить, что сотрудники Службы безопасности Украины перед выборами не раз наблюдают в последние месяцы растущее число атак с целью получить доступ к компьютерам министерств и других государственных ведомств страны.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина справится со всеми информационными атаками, которые усилились накануне выборов. 

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Тег СБУ, антиукраинская пропаганда

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Источник:

СБУ

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