СБУ: Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала "ДНР"

Только в 2015 году в т.н. "банк ДНР" перечислили миллионы российских рублей

Фото: Сегодня

В Украине продолжают разоблачать каналы финансирования т.н. "ДНР". На этот раз сотрудники СБУ заблокировали финансирование боевиков группой компаний "Мотор Сич", сообщает пресс-служба ведомства.

Спецслужба установила, что в течение двух лет должностные лица обособленного подразделения группы "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украина, РФ и так называемой ДНР.

"В результате сделки в т.н. "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в частности в течение 2015 года "Снежнянским машиностроительным заводом" в бюджет "ДНР" уплачено более 32 млн российских рублей. Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд т.н. "министерства доходов и сборов ДНР", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", – говорится в сообщении.

В рамках данного уголовного производства следователи СБУ объявили о подозрении директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", сотрудники контрразведки СБУ заблокировали масштабный механизм финансирования т.н. "ЛНР". На оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

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