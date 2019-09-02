СБУ и Нацполиция усилили охрану школ

Это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Служба безопасности Украины и Национальная полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Громадське".

Реклама

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине.

"Сегодня и завтра у школьников состоятся торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество – впервые правоохранители обеих служб работают совместно", – рассказала она.

Напомним, что бывший министр образования и науки Лилия Гриневич утверждала, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учебных заведениях. В то же время ведомство предложило школам разные форматы для празднования начала или завершения учебного года.

А тем временем, "Сегодня" изучили цены к новому учебному году на нескольких торговых площадках. Те, кто любит откладывать дела на последний момент, могут узнать, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама