СБУ и Нацполиция займутся информационным пространством страны – Данилюк

В Совете национальной безопастности и обороны прошло совещание по информационной безопасности.

Секретарь СНБО Данилюк. Фото: СНБО

Служба безопасности Украины и Национальная полиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны, отмена так называемого "телемоста" еще не означает конец информационной войны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", – заявил Данилюк.

Он отметил, что дополнительные детали решений не может сообщить из-за секретности.

"NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщали "Сегодня", о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров. Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меры в случае проведения одного из украинских телеканалов телемарафона с россиянами.

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