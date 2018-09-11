СБУ и прокуратура задержали высокопоставленного предателя из Крыма

Сегодня, 18:15

Олег Кизименко был замом мэра Севастополя и организовывал "референдум" на оккупированном полуострове

Олег Кизименко / Скриншот
Олег Кизименко / Скриншот

Сегодня под процессуальным руководством прокуратуры Автономной республики Крым сотрудниками ГУ СБУ в АРК во время обыска по месту жительства, на основании определения следственного судьи, был задержан гражданин Украины Олег Кизименко.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Fаcebook.

По ее словам, после оккупации Крыма и Севастополя Кизименко занял пост т.н. "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации".

На этой должности он непосредственно участвовал в создании оккупационных органов власти в Севастополе, подготовке и проведении незаконного "всекрымского референдума".

Кроме того, Кизименко передал представителям страны-оккупанта служебную и конфиденциальную документацию, организовывал и осуществлял политические акции, направленные на утверждение оккупационного режима (парад войск РФ в Севастополе), а также другие действия по содействию РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, сообщила Сарган.

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Напомним, это уже не первый высокопосталенный коллаборант, задержанный в Украине. Так, в начале января-2018 в Киеве задержали экс-"министра" из оккупированного Крыма Петра Михальчевского.

Принимаются меры для привлечения Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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"Сегодня"

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