СБУ: к представительству Россотрудничества есть претензии

Сегодня, 12:58

Спецслужбы предлагают внести организацию в санкционный список

Фото: Facebook
Фото: Facebook

У Службы безопасности Украины есть претензии к представительству Российского центра науки и культуры (Россотрудничества), но в Совете национальной безопасности и обороны пока еще не принято решение по этой организации, подчеркивают в украинской спецслужбе.

"Если говорить о Россотрудничества, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список", – сказал замглавы СБУ Виктор Кононенко в пятницу на брифинге в Киеве.

Он добавил, что неоднократно СБУ обращалось в СНБО на протяжении 2016-2017 годов, но письма были оставлены без рассмотрения. В то же время, по словам Кононенко, он лично обсуждал эту ситуацию с секретарем СНБО Александром Турчиновым, и "мы пришли к согласию, что мы создадим совместную группу, которая займется этим вопросом".

Напомним, ранее на базе Российского центра науки и культуры должен был пройти "Тотальный диктант". Мероприятия не состоялись, поскольку здание блокировали украинские патриотические националистические организации.

Тогда активисты требовали навсегда закрыть "Россотрудничество" и сковали цепью его ворота.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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