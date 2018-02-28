СБУ ликвидировала механизм легализации террористов в Украине

Сегодня, 16:24

Организаторов незаконной схемы задержали в Киеве

Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Киеве пресекли деятельность организаторов незаконной схемы легализации в нашей стране иностранцев, в частности причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали желающих незаконно получить украинское гражданство.

"Дельцы обеспечивали "клиентов" поддельными паспортами граждан Украины – жителей АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов. Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивых документов оперативники спецслужбы обнаружили "дата-штампы" о пересечении границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств. У злоумышленников также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины – жителей АР Крым, справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности", – пояснили в СБУ.

Решается вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, которые воспользовались ее "услугами".

Как сообщалось, спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю будут работать в пунктах пропуска на временно неподконтрольную территорию, напрямую коммуницировать с гражданами, которые пересекают админграницу, расследовать уголовные производства и тому подобное.
Крым, сбу, паспорта

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"Сегодня"

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