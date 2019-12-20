СБУ "накрыла" десятки казино в шести регионах: появились фото и видео

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию – силовики разоблачили 43 подпольных казино и игорных заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

В пресс-службе СБУ рассказали, что операцию провели по поручению президента Украины. Правоохранители изъяли 33 столы для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти миллион гривен налички. Некоторые казино "крышевали" правоохранители.

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В частности, работу таких заведений прикрывали правоохранители в Харькове. Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, сегодня ночью разоблачили два казино, расположенных в центре Харькова.

"Прокуратурой области проверяется причастность к незаконной деятельности игровых заведений работников других правоохранительных органов области, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", – рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, недавно парламент отправил на доработку в комитет законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря.

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