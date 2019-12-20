Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

СБУ "накрыла" десятки казино в шести регионах: появились фото и видео

20 декабря, 15:25

Оперативники изъяли почти миллион гривен

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию – силовики разоблачили 43 подпольных казино и игорных заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

В пресс-службе СБУ рассказали, что операцию провели по поручению президента Украины. Правоохранители изъяли 33 столы для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти миллион гривен налички. Некоторые казино "крышевали" правоохранители.

Реклама

В частности, работу таких заведений прикрывали правоохранители в Харькове. Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, сегодня ночью разоблачили два казино, расположенных в центре Харькова.

В тренде
Инфраструктура света. Только умные сети – Smart Grid – могут обеспечить развитие города

"Прокуратурой области проверяется причастность к незаконной деятельности игровых заведений работников других правоохранительных органов области, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", – рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, недавно парламент отправил на доработку в комитет законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Одесса Харьков СБУ Днепр Львов Запорожье казино игорный бизнес разоблачение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
МИД РФ по-хамски обратился к Зеленскому
МИД РФ по-хамски обратился к ЗеленскомуПолитика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фото
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фотоПроисшествия
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
Пенсии и соцвыплаты в январе: Минфин одолжит деньги
Пенсии и соцвыплаты в январе: Минфин одолжит деньгиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...