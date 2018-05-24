СБУ накрыла "диггеров" из ФСБ: собирали информацию о стратегических объектах

Российские спецслужбы не оставляют попытки выведать секреты Украины, поэтому собирают сведения о системах подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры. Накануне финала Лиги чемпионов в Киеве стало известно об одной такой попытке. О ней сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские контрразведчики установили, что в январе 2018-го двое граждан РФ – "диггеров" были завербованы ФСБ РФ. По заданию "куратора" агенты должны были собирать информацию о подземных объектах в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.

Оперативники спецслужбы разоблачили иностранцев при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

При досмотре вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

Российские диггеры не успели совершить преступление и активно сотрудничали с нашими правоохранителями, поэтому украинская сторона решила не привлекать их к уголовной ответственности, а депортировать в РФ. Обоим молодым людям также запретят въезд в Украину на пять лет.

СБУ еще раз обращается к российским спецслужбам не подвергать опасности своей подрывной деятельностью в нашей стране не только жителей Украины и ее гостей, но и граждан РФ, которые также посещают нашу страну, в частности в преддверии финала Лиги чемпионов, говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Напомним, накануне финала Лиги чемпионов в Киеве британское издание The Sun сообщило, что террористической организацией ИГИЛ объявлен призыв к проведению терактов в Киеве, не смотря на то, что событие будет усиленно охраняться украинскими силовиками.

Однако потом СБУ поставила точку в слухах о подготовке терактов ИГИЛ в Киеве. По словам пресс-секретаря Службы Елены Гитлянской, такой информационный "вброс" сделан, чтобы запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины.