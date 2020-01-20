СБУ назвала число украинцев в плену боевиков на Донбассе

Фото: Yevgen Honcharenko/Pool via REUTERS

На оккупированных территориях Донбасса боевики незаконно удерживают 184 человека.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, отвечая на запрос "Радио Свобода".

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц … в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20 января 2020 года запрашиваются как незаконно лишенные свободы 184 человека", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря 2019 года в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

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