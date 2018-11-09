СБУ объединила уголовные производства по убийству Гандзюк

СБУ получила уголовное производство от полиции по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая была похоронена 7 ноября. Об этом на брифинге сообщил глава спецслужбы Василий Грицак.

По его словам, ведомство объединяет это уголовно производство со своим, которое велось по установлению заказчика преступления. Также он призвал к сотрудничеству активистов, если они могут предоставить какие-либо сведение по данному делу, чтобы собрать достаточную доказательную базу.

"По поводу Екатерины Гандзюк я отвечу только то, что да, мы уже получили уголовное производство, оно объединено с тем производством, которое было у нас в отношении личности заказчика. Активно ведется работа. Я осознаю ответственность и свою, и оперативных сотрудников и, в первую очередь, следственного подразделения в необходимости скорейшего внесения ясности в суть этих материалов и привлечения виновных к ответственности", – сказал Грицак.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как законченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в парламенте раскрыл детали подготовки покушения на Гандзюк. Он рассказал, как полиция вышла на исполнителей и организатора нападения, а также, что нападавшие изначально собирались сделать с Гандзюк. По его словам, организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме пять тысяч долларов.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования нападений на активистов в Украине, в том числе и убийство Гандзюк. Главой парламентской комиссии выбрали нардепа Борислава Березу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня" о плюсах и минусах решения Рады.