СБУ обнародовала лишь малую часть доказательств по "делу Рубана"

Обнародованные Службой безопасности Украины доказательства по "Делу Рубана", которого задержали 8 марта при пересечении КПВВ "Майорск", являются лишь пятой частью от того, что спецслужба имеет в своем распоряжении. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Кроме того, он отметил, что дело имеет судебную перспективу.

Напомним, СБУ обнародовала материалы, свидетельствующие о том, что руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", глава партии "Офицерский корпус" с 2004 года антиукраинской деятельностью – за спонсорские средства Рубан организовал ряд издательских и полиграфических предприятий, которые выпускали антиукраинские агитационные материалы, а также пророссийскую пропаганду.

Напомним, что Рубан был задержан на контрольном пункте въезда и выезда на Донбассе с целым арсеналом оружия. 9 марта суд вынес решение об аресте Рубана на два месяца без права внесения залога.

Как сообщалось, операция по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев.