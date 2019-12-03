СБУ объявила Цемаха в розыск

Подозреваемый в деле MH17 скрывается от органов следствия с 23 сентября

Владимир Цемах / Фото: AFP

Служба безопасности Украины объявила в розыск подозреваемого по делу о катастрофе "Боинга" рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

В розыскной карточке указывается, что террорист т.н. "ДНР" подозревается в участии в террористической группе или организации (ст.258 ч.3, ст.3-258 ч.1. УК Украины). На данный момент он находится в статусе лица, которое скрывается от органов власти, а датой исчезновения указано 23 сентября

В то же время отметим, что в Украине так и не избирали ему меру пресечения.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июне текущего года стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали Владимира Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Отмечалось, что Цемах как экс-командир бригады ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Однако позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемах был передан российской стороне. Помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

А на днях прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха. "Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу (был запрос о его выдаче. – Ред.). В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче".

Украинский воин Дмитрий Гержан с позывным "Тритон", который получил тяжелое ранение во время операции по вывозу с Донбасса Владимира Цемаха, рассказал о спецоперации. Подробнее смотрите на видео:

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