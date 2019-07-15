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СБУ объявила в розыск российского следователя, который вел дело Гриба

15 июля, 12:14

Следователя ФСБ России подозревают в совершении преступления по ст. 372 – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea
Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea.

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя Федеральной службы безопасности России Павла Карпенюка, который вел дело украинца Павла Гриба. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Следователя ФСБ России подозревают в совершении преступления по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса Украины.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась. Карпенюка объявили в розыск 12 июня текущего года.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.


Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег СБУ, гриб, розыск, Павел Гриб

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