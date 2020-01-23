СБУ: оккупанты с Донбасса жестко вербовали жителя Днепра

Боевики угрозами и пытками заставляли бизнесмена шпионить на них

/ Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередную попытку террористов так называемой "МГБ ДНР" завербовать жителя Днепра.

Как сообщили в СБУ, оперативникам удалось выяснить, что в декабре 2019 года при пересечении линии разграничения боевики похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке.

Террористы начали шантажировать мужчину, обвиняя его в работе на украинские спецслужбы. Днепрянина две недели держали в подвале, применяя психологические и физические пытки.

"Угрожая расправой над родными, они склонили его к конфиденциальному сотрудничеству", – говорится в сообщении.

Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты. Кроме того, у него "конфисковали" крупную сумму денег и автомобиль.

В СБУ также добавили, что сразу же после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина попал в поле зрения оперативников.

"По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, не так давно в Черниговской области сотрудники СБУ задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме того, в Мариуполе СБУ разоблачила агитатора сепаратистов. Женщина получала инструкции из "министерства информации" боевиков.

А в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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