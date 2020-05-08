СБУ отреагировала на фейк об "иностранных биологических лабораториях" в Украине

В связи с коронавирусом и введением карантина в информационном поле появилось много дезинформации. Недавно в Службе безопасности рассказывали об угрозе хакерских атак. Теперь спецслужба призывает не распространять ложную информацию о существовании в Украине "американских военных биологических лабораторий".

В СБУ считают распространение таких слухов спланированной информационной кампанией, цель которой – на фоне борьбы с коронавирусом посеять панические настроения в обществе.

"Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов. Во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. Период с 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами", – сообщили в спецслужбе.

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В ведомстве напомнили, что в 2005 году Минздрав Украины и Пентагон подписали Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого соглашения был модернизирован ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

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"Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей … Призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании "иностранных биологических лабораторий" на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", – заявили в СБУ.

Отметим, что недавно один из украинских телеканалов снял передачу, в которой речь шла о том, что в Украине якобы "секретно" работают биологические лаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек болезней.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно СБУ разоблачила более 200 интернет-агитаторов. Было заблокировано более двух тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей. Эти сообщества распространяли фейки о коронавирусе.

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