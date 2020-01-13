СБУ отчиталась о борьбе с коррупцией за 2019 год: подробности

Задержание на взятке / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников, сообщила пресс-служба СБУ. На коррупции были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 миллионов гривен, а выявленные убытки государства и территориальных громад – более чем 1 миллиард 400 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, чтозакон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

Так, законом установлено не только вознаграждение для обличителей, но и целый ряд других гарантий. В частности, речь идет о возможности предоставлять информацию анонимно, о правовой и психологической поддержке, если они в такой помощи нуждаются, о защите трудовых прав обличителей, а также о предоставлении охраны им и их близким в случае такой необходимости. Одним из основных моментов этого закона является денежное вознаграждение, которое государство будет обеспечивать тем, кто предоставил важную информацию для раскрытия саміх значительных коррупционных преступлений (речь идет о преступлениях от 10 миллионов гривен). В Раде ожидают, что с принятием этого закона борьба с коррупцией выйдет на новый уровень.

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