СБУ перекрыла канал контрабанды ювелирных изделий из оккупированного Крыма

За четыре года злоумышленники реализовали в Украине ювелирной продукции на более чем 50 млн гривен

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Российской Федерацией Крыма, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Потом злоумышленники переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинским властям через КПВВ "Чонгар".

"Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров произведенных в "материковой" Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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В ведомстве уточнили, что на протяжении 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.

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"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что на Буковине контрабандисты пытались перевезти сигареты на лошадях.

К слову, в августе сотрудники контрразведки СБУ совместно с прокуратурой и при поддержке администрации госпредприятия "Зоря–Машпроект" блокировали похищение с завода в Николаеве газотурбинного оборудования военного и двойного назначения.

Ранее СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия. Несколько лет опасный груз в 540 тонн хранился в одном из украинских портов по поддельным документам, далее – транзитом должен был идти в страны, определенных экспортером.

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