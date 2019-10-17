СБУ подозревает экс-заместителя министра экономики в госизмене: подробности

/ Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ), которая ранее получила еще одного свидетеля вооруженной агрессии России на Донбассе, расследует возможную подрывную деятельность экс-заместителя министра экономики в сговоре с другими лицами, которая направлена во вред обороноспособности Украины в интересах иностранного государства (России). Об этом говорится в судебном постановлении от 7 октября, которое вынесла судья Шевченковского районного суда Киева Ирина Фролова. Текст постановления опубликован в Едином реестре судебных решений.

Постановление касается проведения судебной почерковедческой экспертизы. Личность бывшего топ-чиновника не раскрывается.

В судебных материалах говорится, что Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 5 июня 2019 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В рамках расследования производства установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин США, представитель американской компании Gray Fox Logistics, гражданин Украины, директор госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с другими неустановленными лицами, во вред обороноспособности и экономической безопасности Украины, совершили действия, направленные на предоставление иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Реклама

Отмечается, что в августе 2015 года гражданин США, выполняя задание спецслужб России о получении сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины (ВСУ), прибыл с территории РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли Украины и государственных предприятий, задействованных в реализации государственного оборонного заказа.

Узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152/155 мм с их последующей поставкой в Вооруженные силы Украины, гражданин США вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и торговли Украины и директором ГП "Безпека" в преступный сговор, направленный на оказание иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В тренде Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ

"Так, преследуя преступные намерения, указанные лица, заранее не намереваясь поставлять Украине оборудование, организовали заключение между ГП "Безпека" и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" контракта от 15.12.2017 № 11, имеющий гриф "секретно", на выполнение государственного оборонного заказа по закупке и передаче оборудования и оборудования для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком выполнения до 30.12.2019", - говорится в постановлении.

В судебных материалах отмечается, что следователь Главного следственного управления СБУ обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством, согласно которому просит провести судебную почерковедческую экспертизу в этом производстве, судья это ходатайство удовлетворила.

По данным СМИ, директором ГП "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Ранее сообщалось, что в Киеве российского шпиона приговорили к девяти годам тюрьмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама