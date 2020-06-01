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СБУ подвела итоги "охоты" на распространителей фейков о коронавирусе

1 июня, 17:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сотрудники спецслужбы установили, что 18 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны

За время действия карантина кибеспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тысяч сообществ с более миллионной аудиторией, разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что 18 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

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"Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка. В течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, которые умышленно осуществляли деструктивную информационную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины с использованием социальных сетей.

Также новости "Сегодня" сообщали, что более месяца назад в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России.

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СБУ карантин коронавирус фейки агитатор

Источник: Сегодня

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