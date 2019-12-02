СБУ показала фото подорвавшихся на Донбассе офицеров "Альфы"

Спецназ "Альфа". Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Мы уже писали о гибели на Донбассе двух снайперов СБУ, а теперь в украинской спецслужбе подтвердили смерть своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины подтвердила, что во время выполнения боевой задачи на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций. Коллектив спецслужбы выражает глубокие соболезнования родным погибших Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

"Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", – отметил председатель СБУ Иван Баканов.

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Также в СБУ пообещали поддержать семьи погибших офицеров.

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Военные сообщали, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась проникнуть в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Журналист Назар Приходько уточнил, что погибли два снайпера Центра спецопераций СБУ.

Позже полковник СБУ подразделения "Альфа" Роман Костенко назвал имена погибших спецназовцев. Также он рассказал, что бойцы этого спецподразделения выполнили немало задач на фронте.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробнее смотрите в сюжете:

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